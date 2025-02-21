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出訪香港惹議 傅崐萁：既定行程為花蓮行銷觀光

2025/2/21 16:14（2/21 16:51 更新）
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國民黨花蓮縣黨部21日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨立法院總召傅崐萁（左）出席，向黨員拱手致意。中央社記者張祈攝 114年2月21日
國民黨花蓮縣黨部21日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨立法院總召傅崐萁（左）出席，向黨員拱手致意。中央社記者張祈攝 114年2月21日
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）國民黨立委傅崐萁赴港引發討論，傅崐萁今天指出，去年底就敲定自費參加香港博覽會為災後的花蓮行銷觀光，行程都公開，且身為國會議員，到哪都代表中央政策，歡迎各國觀光客。

民進黨發言人吳崢今天「三問」傅崐萁，為何在香港擅自宣稱代表台灣中央政府、為何香港行程不透明、為何帶領國民黨團強力杯葛台灣外交與國防。

傅崐萁今天上午出席國民黨花蓮縣黨部新春團拜，會前接受媒體聯訪指出，去年12月12日香港、花蓮直飛首航，就敲定今年2月20日參加香港觀光博覽會，為花蓮觀光及旅遊業者加油，是很單純的既定行程。

傅崐萁說，花蓮去年歷經地震、風雨災情，到現在仍未復甦，中央觀光所屬單位都還莫衷一是，放任花蓮自己尋求突破。

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傅崐萁強調，他自費參加地方政府推廣行銷，卻被鋪天蓋地攻擊，以自導自演的方式，設定國會議員應該出現在哪，身為公眾人物所有行程都很公開，若113名立委都要公告行事曆，願意跟大家一起公開。

媒體詢問是否宣稱代表台灣中央政府，傅崐萁回應，身為中華民國的國會議員，到哪都代表中央的政策，台灣的觀光發展由中央擬定，身為監督中央的國會議員，當然知道如何歡迎來自各地的觀光客，知道哪些觀光政策可以讓世界的觀光客走進台灣。（編輯：謝雅竹）1140221

國民黨立委傅崐萁（前排左2）赴香港引發討論，傅崐萁21日在花蓮縣黨部受訪指出，去年底就敲定自費參加香港觀光博覽會，為花蓮行銷觀光。中央社記者張祈攝 114年2月21日
國民黨立委傅崐萁（前排左2）赴香港引發討論，傅崐萁21日在花蓮縣黨部受訪指出，去年底就敲定自費參加香港觀光博覽會，為花蓮行銷觀光。中央社記者張祈攝 114年2月21日
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