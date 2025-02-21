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國民黨民調 56%民眾支持停止大罷免

2025/2/21 12:18（2/21 13:01 更新）
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國民黨發言人楊智伃（右）、國民黨台北市議員鍾沛君（右2）、柳采葳（左），以及國民黨新北市議員江怡臻（左2）等人，21日公布最新罷免民調，有56%的受訪者支持停止大罷免。中央社記者王承中攝 114年2月21日
國民黨發言人楊智伃（右）、國民黨台北市議員鍾沛君（右2）、柳采葳（左），以及國民黨新北市議員江怡臻（左2）等人，21日公布最新罷免民調，有56%的受訪者支持停止大罷免。中央社記者王承中攝 114年2月21日
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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨今天公布最新罷免民調，根據民調顯示，有56%的受訪者支持停止大罷免，51%的受訪者不支持民進黨的罷免行動，而有58%的受訪者認為罷免不會通過。國民黨發言人楊智伃表示，顯示民進黨號召的大罷免，並不能代表民意所向。

國民黨發言人楊智伃、國民黨台北市議員鍾沛君、柳采葳，以及國民黨新北市議員江怡臻等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，公布最新罷免民調。

楊智伃表示，民進黨稱大罷免是民意所趨，但根據民調顯示，民眾參與罷免的參與度極低，其中知道且有參加罷免連署的受訪者僅有5%，知道但沒參加連署的有30%，不知道、沒聽說的受訪者高達65%，顯示民進黨號召的大罷免，並不能代表民意所向。

江怡臻指出，民調結果也顯示，有高達58%的受訪者預期罷免不會通過，僅13%的受訪者認為罷免會通過。以各地區來看，北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、宜花東金馬等地區，都有過半數的受訪者認為罷免不會通過，而唯一未過半的高屏澎，也有49%的受訪者認為罷免不會通過。

柳采葳表示，有56%的受訪者支持停止大罷免，僅32%不支持停止大罷免。以地區來看，在全國各地區，支持停止大罷免的受訪者都過半；以年齡來看，20至29歲、40至49歲、50至59歲、60至69歲的受訪者，過半都支持停止大罷免，而30至39歲、70歲以上的受訪者，也有48%支持停止大罷免。

鍾沛君指出，對於民調中「根據新聞報導，民進黨團已在全台41個選區，對在野的國民黨進行大罷免連署，請問您支不支持這樣的作法?」，結果顯示只有19%的受訪者非常支持、8%支持、19%不太支持、32%非常不支持、23%無反應，總計有51%的受訪者不支持民進黨對國民黨進行大罷免。

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鍾沛君表示，針對停止大罷免是誰的責任，民調顯示，有53%的受訪者認為是總統賴清德、30%認為是民進黨立法院黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰則有17%。雖然罷免團體都公開跟民進黨切割，但多數民眾還是看得出來，停止大罷免的責任在賴總統，呼籲賴總統出來面對民意。

這次民調由國民黨委託十分民調公司執行，調查時間為2月15日至19日，有效樣本為1070份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：蘇志宗）1140221

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