傅崐萁訪港團員遭逮 邱垂正呼籲港府說明案情

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）國民黨團總召傅崐萁訪問香港時，有同團團員被逮捕，陸委會主委邱垂正表示，目前了解當事人是被以違反香港刑法為由拘捕。盼港府在完成相關程序後，能對外說明案情，避免再度傷害台港的民間交流。

台灣智庫今天舉辦「習近平極權主義模式與統治思維」研討會，邱垂正出席致詞，並在會後接受媒體聯訪，回應有關花蓮民眾日前在香港遭到逮捕的相關議題。

邱垂正指出，在第一時間就掌握了這位花蓮民眾赴香港參加旅遊博覽會並在入境時遭到香港警方拘捕。透過委任律師的消息，香港警方是以違反香港刑法為由拘捕他，已經過法院聆訊，目前還未交保。

他表示，持續關注、了解案情並把相關獲得的資訊都轉至家屬，提供必要的協助。

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針對外界關注，這起事件是否涉及政治因素，他說，按照目前掌握的消息，是因為涉及洗錢，沒有國家安全方面的事由。不過整個案件還是要由港府說明詳細的情形。

邱垂正呼籲，希望香港有關部門能夠在完成相關的法定程序後，盡速對外說明案情，讓大家了解事實，避免再度傷害台港的民間交流。（編輯：陳鎧妤）1140306