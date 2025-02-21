花蓮縣民政處隨隊赴香港拚觀光 遭質疑業務不相干

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣長徐榛蔚日前率團到香港推展兩地觀光，隨行的民政處被質疑與觀光不相干。民政處長明良臻今天回應，還有7鄉鎮長同行，鄉鎮長共識營屬民政處業務。

香港旅遊博覽會昨天開幕，花蓮觀光旅遊業前往設攤，展現四季旅遊亮點，吸引香港遊客搭乘直飛航班到花蓮旅遊。花蓮縣府由徐榛蔚率團參與，民政處、觀光處陪同前往，國民黨立委傅崐萁也前往為業者打氣。

不過，外界質疑民政處業務與觀光業務不相干，明良臻卻隨隊出行，參與縣府與旅遊業者的會議，花蓮縣議員也質疑「觀光交流和民政到底有什麼關係？」

明良臻今天下午接受媒體聯訪表示，香花直航對花蓮觀光幫助很大，去年底鄉鎮長聯誼會決議，希望舉辦鄉鎮長共識營，由縣府帶隊到香港與當地社區、民眾互動交流，分享鄉鎮的美好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

明良臻說，鄉鎮長共識營為民政處自治科的業務，這次共有7鄉鎮長隨隊同行，參訪過程了解香港觀光的整體規劃，也和民間團體、社區婦女會等互動交流。

有媒體詢問，交流晚宴出席很多香港親中議員，會不會有統戰疑慮？明良臻說，由各鄉鎮長自由報名，也開放在地民間團體、議員參加交流活動，能促進觀光是很好的事。（編輯：郭諭儒）1140221