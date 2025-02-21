加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽圖文直播 西班牙4比0領先台灣
首頁 / 地方

花蓮縣民政處隨隊赴香港拚觀光 遭質疑業務不相干

2025/2/21 18:22（2/21 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣政府團隊日前前往香港推展兩地觀光，民政處隨隊參與遭質疑業務並不相關、引發議論。民政處長明良臻（圖）21日對此做出回應。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年2月21日
花蓮縣政府團隊日前前往香港推展兩地觀光，民政處隨隊參與遭質疑業務並不相關、引發議論。民政處長明良臻（圖）21日對此做出回應。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣長徐榛蔚日前率團到香港推展兩地觀光，隨行的民政處被質疑與觀光不相干。民政處長明良臻今天回應，還有7鄉鎮長同行，鄉鎮長共識營屬民政處業務。

香港旅遊博覽會昨天開幕，花蓮觀光旅遊業前往設攤，展現四季旅遊亮點，吸引香港遊客搭乘直飛航班到花蓮旅遊。花蓮縣府由徐榛蔚率團參與，民政處、觀光處陪同前往，國民黨立委傅崐萁也前往為業者打氣。

不過，外界質疑民政處業務與觀光業務不相干，明良臻卻隨隊出行，參與縣府與旅遊業者的會議，花蓮縣議員也質疑「觀光交流和民政到底有什麼關係？」

明良臻今天下午接受媒體聯訪表示，香花直航對花蓮觀光幫助很大，去年底鄉鎮長聯誼會決議，希望舉辦鄉鎮長共識營，由縣府帶隊到香港與當地社區、民眾互動交流，分享鄉鎮的美好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

明良臻說，鄉鎮長共識營為民政處自治科的業務，這次共有7鄉鎮長隨隊同行，參訪過程了解香港觀光的整體規劃，也和民間團體、社區婦女會等互動交流。

有媒體詢問，交流晚宴出席很多香港親中議員，會不會有統戰疑慮？明良臻說，由各鄉鎮長自由報名，也開放在地民間團體、議員參加交流活動，能促進觀光是很好的事。（編輯：郭諭儒）1140221

#花蓮
#香港
#徐榛蔚
#傅崐萁
#明良臻
#花蓮縣
徐榛蔚
花蓮參加香港旅遊博覽會 香花直航運動觀光引客徐榛蔚：蘇花安花東快未完工 台鐵花蓮往返應凍漲
明良臻
花蓮戶政查訪罷免連署人惹議 花檢已分案調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：