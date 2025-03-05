訪港團旅遊業者遭拘捕 傅辦：傅崐萁不認識

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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨團總召傅崐萁2月赴香港，傳出同團旅遊業者遭拘捕。傅崐萁辦公室今天表示，傅崐萁不認識遭扣押的人士，當事人在香港曾發生甚麼案件，沒人知曉，且傅崐萁並非團員，更非領隊帶團，而是自費前往參加協助推動花蓮觀光。

外交部長林佳龍今天接受媒體專訪時提到，傅崐萁訪問香港自稱代表中央政府，同團其中一人在香港被逮捕，如果傅崐萁真的代表政府，怎沒出手相救。鏡週刊進一步報導，同團陳姓女子入境香港時，被港警帶走，遭關押至今；陳姓女子被控25年前在香港涉犯洗錢。

傅崐萁辦公室今天發布新聞稿指出，花蓮縣政府去年底成功推動花蓮到香港直航，同時跟香港的旅遊集團受邀參加2月20日舉辦的2025香港觀光博覽會，花蓮在地觀光業者都可自費報名參加。

新聞稿指出，遭香港政府扣押的人士，25年前在香港曾發生甚麼案件，沒人知曉，也完全無關於現在當事人在花蓮從事觀光業的事實。

傅崐萁辦公室指出，傅崐萁並非團員，更非領隊帶團，而是自費前往參加協助推動花蓮觀光事宜而已，一切行程皆是公開，所以才會一路被綠營安插的團員同步竊錄與散播訊息，更可以顯示這是完全透明公開的行程，因為只要是花蓮觀光業者就可以自費報名參加。

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傅崐萁辦公室表示，此時此刻賴政府讓台積電變成美積電，賴政府不思如何解救護國神山，今天再對在野黨立委潑髒水，這是非常可恥的事情，賴政府及林佳龍不要見獵心喜，當有台灣人在香港被扣押，台灣政府卻還在興風作浪，令人不齒，這就是賴政府的嘴臉，完全與傅崐萁無關的事情都可以「歪樓」，傅崐萁從來不認識遭扣押的人士。

傅崐萁辦公室指出，傅崐萁從未說過有組團到香港參展，而是自費參加協助推展花蓮觀光。（編輯：謝佳珍）1140305