港警拘留隨傅崐萁訪港團員 陸委會：當事人7日再拚交保

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（中央社記者賴于榛台北6日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。陸委會今天說，已啟動急難救助機制，當事人7日將再度向香港法院申請交保覆核，若有相關資訊陸委會將即時通報家屬。

對於傅崐萁訪港團員遭拘捕一事，陸委會昨天透過書面文字指出，跟隨花蓮縣政府訪問團赴香港參加旅展的花蓮旅遊業者中，確實有人在入境時遭到拘捕，當事人被香港警方指控涉及刑事案件，留置至今。

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陸委會港澳蒙藏處長盧長水今天出席行政院會後記者會時指出，香港辦事處接獲通報後，就啟動急難救助機制，並趕赴警署關懷了解案情，以及提供必要的行政協助，並將相關情形聯繫家屬以及關切的委員。

盧長水說，此案當事人在2月28日由律師提出交保覆核，但沒有獲得香港法院同意，預計明天提出第2次交保覆核，港處人員將到庭聆訊、提供必要意見、掌握法庭訊息，再即時跟家屬通報，後續也會密切注意此案發展，全力協助當事人跟家屬。（編輯：蘇志宗）1140306