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韓國瑜提4大信念 盼擦亮民主招牌向全世界展示

2025/2/20 15:44（2/20 15:51 更新）
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立法院長韓國瑜（中）20日出席國民黨雲林縣黨部新春團拜時指出，立法院的穩定對於民主的進步至關重要，期盼大家共同擦亮民主的招牌，向全世界展示台灣的民主價值與成就。中央社記者姜宜菁攝 114年2月20日
立法院長韓國瑜（中）20日出席國民黨雲林縣黨部新春團拜時指出，立法院的穩定對於民主的進步至關重要，期盼大家共同擦亮民主的招牌，向全世界展示台灣的民主價值與成就。中央社記者姜宜菁攝 114年2月20日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）立法院長韓國瑜今天說，立法院的穩定，對於民主的進步至關重要，並提到4大信念，期盼大家共同擦亮民主的招牌，向全世界展示台灣的民主價值與成就。

國民黨雲林縣黨部今天舉辦新春團拜，國民黨主席朱立倫、韓國瑜和立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠等人出席，席開50多桌。

韓國瑜致詞時說，台灣的經濟看什麼？看股票；台灣的政治看什麼？看國會。所以立法院的穩定，對於民主的進步，至關重要。

韓國瑜提到，當年朱立倫要選國民黨主席時曾來拜會，而他只告訴朱立倫4大信念，分別為「中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根和民主自由是我們的寶」。

韓國瑜期勉黨員們全力保護中華民國，創造美麗的台灣家園，維護中華文化的正統，保護得來不易的民主自由。

韓國瑜分享，總統賴清德邀日前邀五院院長到總統府座談，他希望大家借鏡菲律賓2大家族內鬥、南韓府會惡鬥，大家要更珍惜台灣民主，共同努力擦亮台灣民主的招牌，把它擦亮，向全世界展示台灣的民主價值與成就。

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朱立倫強調，國民黨以民為本、以蒼生為念，台灣人民都希望以和為貴、要和不要鬥，國民黨立委在立院提出財劃法修正、推動公糧補助等案，但現在的政府卻只會搞政爭、鬥爭，不顧百姓。

針對民進黨立委林岱樺遭檢調約談，韓、朱面對記者問時僅說謝謝，隨即轉身離去。（編輯：李淑華）1140220

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