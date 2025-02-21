新光三越氣爆後訪日挨批 盧秀燕：善後工作已進行

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（中央社記者蘇木春台中21日電）新光三越百貨台中中港店日前才發生氣爆，台中市長盧秀燕本月底將訪問日本遭民代批評。她今天表示，相關善後都已在進行中，市府也成立3個專案協助，相關工作都已經就緒。

台中市長盧秀燕接受「日本經濟新聞」訪問時表示，計劃本月訪問日本，與地方政府、企業相關等人士舉行會談。這是她2018年就任台中市長之後首度造訪日本。

民進黨籍台中市議員陳俞融今天透過文字稿表示，新光三越氣爆事件至今善後無果，百貨滿目瘡痍、員工生計困頓、商場復工遙遙無期，也暴露室內裝修申請缺乏管理問題，這些嚴重問題直接影響市民日常生活。盧秀燕此時卻要以「市政交流」為由出國，施政優先順序根本錯亂。

民進黨籍台中市議員陳雅惠也認為，外界傳聞盧秀燕將投入2028總統大選，目前距離大選時間還很長，此時急著要去修補外交學分，令人質疑盧秀燕的心到底還在不在台中市？

盧秀燕今天在市府接受媒體聯訪時表示，氣爆案已經發生一段時間，相關善後都已在進行當中，市府也成立3個專案協助，包括理賠、法律及心理諮商等，都市發展局對於全市的百貨賣場、商場相關稽查工作也告一段落。

盧秀燕說，新光三越業者本身的善後與重建工作，市府相關局處也都有加強督導，大致來講，相關工作都已經就緒，只是需要時日加以處理。

針對此次出訪，盧秀燕表示，她將於2月24日到3月1日赴日本訪問，預計前往東京都、名古屋等城市，這趟出訪定義為大巨蛋取經之旅，參訪3個大巨蛋，希望透過這次取經，加速台中興建大巨蛋規畫、開工。

媒體提問，國民黨主席今年下半年將改選，是否對參選「考慮中？」，盧秀燕說，基本上就是沒有決定。

民進黨下屆熱門台中市長人選、立委何欣純接受媒體聯訪時表示，對盧秀燕的行程規畫予以尊重，但現在大部分市民關心新光三越氣爆與台中捷運電纜爆炸事件，到目前還在調查中，市民期待市府趕快給真相與交代，以及未來如何處置與預防。

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何欣純說，台中是國際城市，也需要跟國外城市交流，尤其台中與日本工商業界互動頻繁，她也在去年初代表立法院出訪日本，與日本國會議員交流很多意見，城市外交當然需要繼續推動，她也祝福盧秀燕此次訪日平安順利。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆，造成4死、多人受傷。檢方正持續調查釐清事發原因並追究相關責任。（編輯：郭諭儒）1140221