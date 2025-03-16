住家員工宿舍遭搜索 傅崐萁：面向陽光無所畏懼

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）國民黨立院黨團總召傅崐萁住家員工宿舍遭檢調搜索，他今天與妻子、花蓮縣長徐榛蔚及黨公職人員召開記者會說，所有對自己、家人攻擊，都甘之如飴，一心坦蕩，面向陽光、無所畏懼。

傅崐萁被告發提供競選小物給同黨立委候選人涉及反滲透法等罪，台北地檢署承辦檢察官14日指揮調查局北機站搜索李姓被告花蓮居所；傅崐萁與徐榛蔚今天在國民黨花蓮縣黨部向大眾說明。

傅崐萁說，家中園丁被再三追殺，已多次被調查，這次檢調大動作，就是凸顯國家總預算被自己在立法院院會，把執政黨謊言一次戳破，行政院主計長承認立法院三讀通過的預算，今年比去年足足多了新台幣1368億元，粉碎民進黨下鄉大罷免理由。

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「我的心情非常坦蕩」，傅崐萁說，這一年來為家鄉、花蓮爭取經費，統籌分配款以後每年花蓮縣多160多億元來照顧縣民。

傅崐萁說，國家用司法手段來對付他，如果自己有任何不法行為，不用等到天亮、半夜都來，國會議員都受到如此恫嚇，所有對自己、家人的攻擊他都甘之如飴，一心坦蕩，面向陽光、無所畏懼，才能帶領台灣走出陰霾。（編輯：陳仁華）1140316

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前中）住家員工宿舍遭檢調搜索，他16日與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（前左）及黨公職人員召開記者會表示，一心坦蕩，面向陽光、無所畏懼，才能帶領台灣走出陰霾。中央社記者李先鳳攝 114年3月16日