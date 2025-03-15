朱立倫遭嗆下台 侯友宜：應團結鼓勵支持黨主席

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨主席朱立倫12日在國父紀念館向國父孫中山銅像致敬後，遭民眾嗆聲下台。新北市長侯友宜今天說，朱立倫承擔重大責任，非常辛苦，大家應團結給朱立倫鼓勵與支持。

朱立倫12日上午率黨公職到國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬；離開時，朱立倫遭在場民眾嗆聲下台。

桃園市副市長蘇俊賓昨天在臉書（Facebook）粉絲頁貼文表示，對於朱立倫遭羞辱的畫面在電視不斷地播放，他忍不住要說心裡只有一個感想，期待的是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍，或是只會內鬥的內鬥藍。

侯友宜今天前往新北市府市民廣場參加「2025新北市童趣學習嘉年華」活動，他接受媒體聯訪。記者提問，對於蘇俊賓認為現在不是要檢討黨主席的時候、應該檢討的是國民黨的文化，有何看法。

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對此，侯友宜表示，朱立倫這段時間一路走來，承擔重責大任，真的非常辛苦，大家要用正向的力量給予鼓勵、支持。

侯友宜說，每個人要團結在一起，面對所有的挑戰，站在自身的位置上齊心齊力，繼續打拚、加油。（編輯：戴光育）1140315