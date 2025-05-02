立委罷免案涉幽靈連署中檢約談19人 12人列被告

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中地檢署偵辦台中市5名藍綠立委罷免提議案疑涉幽靈連署，今天搜索國民黨台中市黨部等8處，約談包括台中市黨部書記長陳劍鋒等19人，其中12人列為被告，其餘為證人。

台中地檢署發布新聞稿指出，接獲中央選舉委員會告發，5名立委（民進黨立委蔡其昌、何欣純及國民黨立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔）罷免提議案疑涉不法情資，指派檢察官積極偵辦。

中檢表示，經向中選會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個資保護法等罪嫌。

中檢指出，上午指揮法務部調查局台中市調查處等，持台灣台中地方法院核發搜索票，搜索台中多區與彰化和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，約談涉嫌人及證人到案說明，晚間持續複訊中。

據了解，在罷藍委部分，檢方約談領銜人、提議人家屬等6人到案，其中有3人列為被告。

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在罷綠委部分，檢方除搜索國民黨台中市黨部，並約談13人到案，其中市黨部書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝及副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香等9人列為被告，其餘4人為證人。

中選會向最高檢察署告發涉嫌偽造或死亡連署的罷免案，台中部分涉死亡連署的「提議前死亡」共154人，包括蔡其昌案83人、何欣純案66人、顏寬恒案1人、廖偉翔案3人與黃健豪案1人。（編輯：吳素柔、黃名璽）1140502