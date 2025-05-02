5立委罷免案連署疑涉違法 檢搜台中彰化8處約談10餘人

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台灣台中地方檢察署今天表示，偵辦5名立法委員罷免提議案疑違反中華民國刑法偽造文書、個人資料保護法等，搜索台中市與彰化縣等8處，約談涉嫌人及證人共10餘人到案說明。

民主進步黨籍立委蔡其昌、何欣純、中國國民黨籍立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免案等遭質疑涉幽靈連署，中檢發布新聞稿表示，接獲中央選舉委員會告發，5名立委罷免提議案疑涉不法情資，指派檢察官積極偵辦。

中檢說，經向中選會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對並進行相關查證，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個資保護法等罪嫌。

中檢表示，上午指揮法務部調查局台中市調查處等，持台灣台中地方法院核發搜索票，搜索台中多區與彰化和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，約談涉嫌人及證人共10餘人到案說明，詢（訊）問、調查程序持續進行中。

中檢說，不預設特定立場，秉持客觀中立態度偵辦案件，嚴格遵守法定程序，將儘速調查、釐清事實。

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此外，中檢搜索國民黨台中市黨部等處後，檢調已帶回部分人士到台中市調處訊問。

中選會向最高檢察署告發涉嫌偽造或死亡連署的罷免案，台中部分涉死亡連署的「提議前死亡」共154人，包括蔡其昌案83人、何欣純案66人、顏寬恒案1人、廖偉翔案3人與黃健豪案1人。（編輯：張銘坤/李明宗）1140502