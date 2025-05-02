檢調搜索國民黨台中多處 帶走8人與電腦主機

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中2日電）台灣台中地方檢察署調查罷免連署案疑涉違法，今天指揮法務部調查局搜索中國國民黨台中市黨部，帶走市黨部一組總幹事伍康龍及其他各區服務處等8人、電腦主機。

根據相關人士告訴中央社記者，搜索案由為偽造文書及個人資料保護法。

國民黨台中市黨部主任委員顏文正稍早表示，黨部上午遭搜索，配合檢警調查。

繼台北市、新北市與基隆市等縣市罷免連署案疑涉違法後，國民黨台中市黨部也遭搜索，市黨部鐵捲門關閉，停車場處側門鐵捲門僅開一半，調查局人員陸續帶走伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯等相關人士。

不過，是否與罷免連署有關、及搜索行動相關資訊，中檢還未證實。

台中市長盧秀燕上午在烏日區出席5校活動中心興建工程聯合動土典禮，接受媒體聯訪時，未多回應就離開。

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國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，調查狀況還不明，先了解狀況，等事情明朗後再因應。

民主進步黨台中市議會團總召集人王立任說，國民黨很多情況是拿黨員資料抄，合理懷疑罷免民進黨籍立法委員蔡其昌及何欣純案有類似情形，支持檢調，有嫌疑就查，如果清白就還當事人清白。（編輯：李明宗）1140502

國民黨台中市黨部2日上午遭檢調搜索，調查局人員帶走台中市黨部二組總幹事楊大緯（中）。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月2日