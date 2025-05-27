南投選委會剔除連署書風波 中選會將行政調查

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（中央社記者高華謙台北27日電）外界質疑，南投縣選舉委員會查對連署書時，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，違法使用個資。中選會表示，將依法行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案查對是否符合選務法令規定。

有罷免立法委員團隊指出，收到選委會補件公文，許多資料與中選會公告吻合，卻因簽名草簽被剔除。南投選委會副總幹事黃志聰則說，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署過於潦草，或簽名簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識等都依規定刪除，查對結果提報中選會。

民進黨立委沈伯洋質疑，南投選委會承認刪除連署書理由是「簽名過於潦草」和「與戶政資料留存筆跡不同」，但簽名潦草從來不是連署無效的理由，且戶政簽名資料根本不能拿來比對，這是違法使用個資。花蓮地檢署針對同樣手法起訴時就指出，戶政留存簽名只能使用於「法定目的」內，要查是否有問題，只能發查詢單，這已是犯罪行為。

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中選會今天回應，除了靜候南投縣選委會對外說明，中選會將依「選務一體」規定，依法予以行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案查對，是否符合選務法令規定，也請南投縣選委會及南投縣各戶政事務所配合辦理。

中選會說，公職選罷法第7條第1項規定，立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣市議員及縣市長選舉、罷免，由中央選舉委員會主管，並指揮、監督直轄市、縣（市）選舉委員會辦理。（編輯：林興盟）1140527