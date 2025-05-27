罷團質疑剔除連署標準 南投選委會：依規刪除

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）罷免立法委員團隊今天說，收到選委會補件公文，許多資料吻合中選會公告，卻由於簽名草簽被剔除；南投縣選委會說，姓名書寫錯誤與戶政系統登錄不同、錯字或不明都依規刪除。

罷免中國國民黨籍立委馬文君（南投第1選舉區選出）、游顥（南投第2選區選出）團隊都已送交第2階段連署書，但經審查，2案都要補件。

罷免馬文君團隊舉行記者會說，多數被剔除的連署書經造冊志工逐一比對，確認符合規定，卻遭選舉委員會無理由刪除，審查過程剝奪公民參與正當性。

志工表示，許多資料正確吻合中選會公告標準，卻由於簽名「草簽」遭剔除，其中以「蕭」姓民眾遭剔除為大宗，且選委會提供補件剔除名冊不清晰、剔除理由資訊不對稱、未明確說明具體原因，影響罷團補件救濟。

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志工說，他用日常習慣的草簽，如往常他簽文件相同樣式，中選會曾指可草簽，不解為何被剔除；造冊志工表示，每份連署書至少仔細核對5次，繳件前熬夜確保資料準確，目前已有選民疑惑被剔除，如果有疑慮，可聯繫志工協助確認。

南投選委會副總幹事黃志聰接受媒體聯訪表示，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署過於潦草，或簽名簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識，及1階提議人、2階連署人重複連署，都依規定刪除，查對結果提報中選會。（編輯：李明宗）1140527