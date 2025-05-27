連署書剔除草簽遭質疑 南投選委會：比對姓名非比對簽名

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣罷免立委團隊質疑，連署資料吻合中選會公告，簽名草簽卻被選委會剔除。南投縣選委會說，書寫錯誤或不明須剔除，與潦草無關，且比對戶政系統登錄姓名，非比對簽名。

罷免國民黨立委馬文君團體質疑剔除連署書標準，民進黨南投縣議員沈夙崢認為，南投縣選舉委員會以簽名潦草、與戶政資料留存筆跡不同，刪除連署書，根本違法；她協助連署時曾問中央選舉委員會，簽名字跡是否需工整，中選會回應依本人簽名習慣即可，也可草簽或蓋章。

沈夙崢說，比對戶政機關保存簽章，完全違法使用個資，若疑慮簽名是偽造，縣選委會應要寄送查詢單，但南投縣立委第1、第2選舉區的二階連署，1張查詢單都沒寄出，而是直接刪除，惡意侵害南投縣民民主權益。

罷免國民黨立委游顥團體下午也表示，南投縣選委會處理過程缺乏一致性、透明性，他們提交2萬3238件連署書，高達4098件被剔除，其中書寫錯誤或不明被剔除達1750件，並遭要求補件693件；不排除任何合法救濟途徑，包含行政訴願與刑事告發，捍衛鄉親參政權。

南投縣選委會下午透過新聞稿表示，縣選委會與戶政機關辦理議員或立委罷免案查對作業，依據公職人員選舉罷免法、公職人員選舉罷免法施行細則、公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知等規定辦理。

南投縣選委會指出，所謂比對簽名或姓名潦草遭刪除，縣選委會強調依照查對作業須知，「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，與「潦草」無關；另外，縣選委會依規定是比對戶政系統登錄的姓名，不是比對「簽名」。

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南投縣選委會表示，罷團表示特定罷免案縣選委會刪除3817份，其中1階提議、2階連署重複2385筆；至於姓名欄及簽名欄部分共刪除571筆，姓名欄查對是依連署人名冊填載資料，與戶政系統登載資料比對，如姓名書寫錯誤或書寫不明，依查對作業須知刪除。

南投縣選委會表示，有關連署人簽名或蓋章是否有偽造情事查核，是由縣選委會2人1組查對，不論縣議員或立委罷免案查對結果，都查無偽造。（編輯：吳素柔、林恕暉）1140527