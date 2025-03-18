中選會：罷免連署書左側姓名欄須正楷 簽名欄可草簽蓋章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北18日電）針對罷免案提議或連署人名冊撰寫方式，中選會說，左側姓名欄以正楷書寫或正確打字為原則，並與戶籍登記姓名一致；戶籍地若以簡體字、異體字或數字取代國字填寫或打字，仍符合規定；右側簽名欄不能打字，但可草簽或蓋章。

外界對於連署書名冊填寫方式有諸多疑問。中央選舉委員會今天說，左側姓名欄位以正楷書寫或正確打字為原則，並與戶籍登記姓名一致，以利各縣市戶政事務所依法查對。

中選會說，名冊上的戶籍地址，若以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字填寫或打字，仍符合規定，因此網傳不得使用任何簡體字、異體字或阿拉伯數字填寫戶籍地址，或右側最後簽名姓名欄位不得草簽或蓋章等，都是不實訊息。

此外，目前已有35名泛藍立委罷免案進入二階連署，另有17名綠委罷免案一階未達門檻，已陸續補件，查對與審定結果尚未出爐。不過國民黨推出罷免綠委網站「芭樂綠（罷了綠）」，卻被發現有第二階段罷免連署書，引發關注。

中選會昨天表示，罷免案提議領銜人一階提議若還在依法補提或查對程序，無法進行二階罷免連署，因二階連署格式只能由選務機關發放；若自製格式會構成偽造公文書等刑事罪責，且若名冊格式與選務機關所發格式不符，屬於未依「規定格式」提出，選委會不受理。

中選會今天再透過新聞稿表示，經民眾截圖陳情及檢舉後，昨天確實有特定網站未經各縣市戶政事務所與選委會完成一階查對程序，且中選會也未依法發給二階連署格式，就先行自製二階連署格式供外界連署。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中選會表示，隨後，在相關報導違法行為後，這個特定網站又私下另改為意向書或意向名冊，顯示有心人士明知自己違法，對外卻仍胡亂指稱造謠選務不公，建議有心人士應「有所省思」。

針對是否會將民眾檢舉資料提供檢調偵辦。中選會表示，這是民眾檢舉案件，民眾也有報請檢調司法機關偵辦，選務機關會依法辦理選務，也會依法配合調查。（編輯：林興盟）1140318