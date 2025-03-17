附身分證影本首案 罷團：陳雪生案一階達標暫不送件

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（中央社記者高華謙台北17日電）罷免國民黨連江縣立委陳雪生的團體今天說，他們收到141份附身分證影本的連署書，已達第1階段門檻，不過，為了保護幫忙連署者，將暫不送件，先進行二階連署意願調查，待接近二階門檻再送出一階連署書。

公職人員選舉罷免法修正條文自2月20日起生效，明訂罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。因此許多罷免團體趕在2月20日前就送交第1階段連署書，以確保第1階段提議及第2階段連署都不必附身分證正反影本。

中選會表示，自2月20日後，沒有新的罷免案送中選會。

罷免陳雪生的團體「馬祖剷雪大隊」今天透過社群網站Threads表示，雖然適用新法後，造成連署過程更大挑戰，但他們對馬祖的愛，以及罷免陳雪生的意志絲毫沒有動搖。

馬祖剷雪大隊說，馬祖罷免第1階段門檻是117人，他們已經蒐集到141份連署書，每一份都是扎扎實實蒐集身分證件影本，沒有任何死人參加連署。

不過，馬祖剷雪大隊表示，第1階段連署成果將暫時不送件，而是先進行「罷免陳雪生第2階段意願調查」，待確定有意願簽署第2階段的連署人接近1164人的第2階段門檻，再正式送出第1階段連署書。

馬祖剷雪大隊說，馬祖地方小、人口少、人際關係緊密，第1階段連署人在送出資料後，容易成為地方惡勢力「查水表」對象，用各種方式施壓、刁難、打壓。因此經再三思量，他們選擇暫不送交第1階段連署名冊，保護幫忙連署的人，直接開始為第2階段準備。

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目前共有35件泛藍立委罷免案、2件民進黨縣議員罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案可進入二階連署；另有17件民進黨立委罷免案、6件泛綠縣市議員罷免案未過一階門檻，得補件1次。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：謝佳珍）1140317