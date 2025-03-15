卓榮泰持光劍宣講 指在野總預算刪減「太離譜」

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（中央社記者賴于榛台中15日電）民進黨宣講台中首發場，行政院長卓榮泰壓軸登場宣講約半小時，他除手持綠色光劍引發現場驚呼，還用「太離譜了」指責在野黨濫刪總預算，讓現場情緒沸騰，最後還與一旁擺攤的罷免團隊揮手致意。

民進黨「人民是頭家」首發場今天下午在台中市水安宮舉行，卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌，以及民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、台中在地立委蔡其昌與何欣純都出席宣講。現場原擺放逾800張椅子，但活動開始後人潮湧入，許多民眾站在規劃區外與捷運站觀看。

卓榮泰傍晚壓軸登場，宣講約半小時，還拿出「綠色光劍」說明簡報內容，引發現場民眾搶拍。

卓榮泰指出，政府今年編列比較多預算的理由，是因為民眾努力，經濟成長佳的緣故，像是去年經濟成長率達到4.59%、國民平均所得突破3萬3000美元、股市穩穩站上2萬點，世界主要科技大廠也紛紛來台灣建廠發展投資。

對於總預算遭大量刪減，財劃法修法導致中央地方經費重新分配，卓榮泰表示，大家都說他是有史以來提出最多覆議案的院長，但如果不是在野黨迫害國家憲政體制與財政、侵犯人民權利、沒經過充分討論，他也不會被動提出覆議，況且提出覆議還要遭在野黨立委圍攻，「為了保護台灣，我必須提出覆議站在那邊」。

卓榮泰強調，今年總預算歲出創新高，主要有新台幣2806億元是新增項目，內容包含捷運、醫院等公共建設，還有健保財務健全方案、租金補貼、社會住宅、國民年金、科技預算、國防預算，這些若都不做，國家進步的腳步就會慢了，且地方政府今年度預算也都比去年多，甚至台中市也比去年增加超過7%。

卓榮泰提到，兩個在野黨立委刪除預算，拖住國家進步的腳步，還刪除總統府業務費，讓總統無法用國務機要費招待外賓，甚至刪預算、刪到超過原本的預算數，「太離譜啦！真的是太離譜啦！」

對於財劃法，卓榮泰說明，財劃法要拿走中央3700億元，但地方要拿這些錢來做什麼事，根本不知道，且如此一來，未來鐵路電氣化、生物醫學園區、公共托育、社會住宅、產業園區、社福照顧等計畫，中央恐無法負擔。

卓榮泰也對台中民眾喊話，政府推動均衡台灣，將台灣劃設為6個生活圈，台中是列為精密智慧新核心，要著重在移動產業、生技醫藥、半導體及供應鏈產業、光學產業，更要推動集集支線延伸高鐵、捷運綠線延伸、國家漫博館等很多旗艦計畫，這些都是政府依據民眾打拚出來的預算，所要推動的建設。

卓榮泰談及，賴總統擔任行政院長時期，就為台中火力發電廠做出很多努力，現在政府要推動台中電廠加速以氣換煤，他也會說到做到，因為他代表中央政府。

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針對賴總統日前宣布要因應中國5大威脅，卓榮泰也強調，台灣只有一個，一定要反併吞、保台灣、反滲透、強國安，希望大家一起努力團結。

卓榮泰結束宣講後，也與鄭麗君、陳世凱等人走到在會場旁擺攤的罷免團隊，向罷團人士揮手致意。（編輯：林克倫、張若瑤）1140315

民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日在台中登場，行政院長卓榮泰（中）到場開講，怒批兩個在野黨的立委刪除預算，拖住國家進步腳步，還刪除總統府業務費，讓總統無法用國務機要費招待外賓，甚至刪預算刪到超過原本的預算數，「太離譜啦！真的是太離譜啦！」中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日

民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日在台中市水安宮登場，行政院長卓榮泰（前左8）在宣講結束後率領團隊感謝滿場民眾力挺。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日