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民進黨台中宣講 羅列多項中央挹注交通建設

2025/3/15 19:51（3/15 20:43 更新）
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民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日下午在台中市水安宮登場，行政院副院長鄭麗君（圖）到場呼籲大家團結挺民主，不要退縮，民主好、台灣才會更好。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日下午在台中市水安宮登場，行政院副院長鄭麗君（圖）到場呼籲大家團結挺民主，不要退縮，民主好、台灣才會更好。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
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（中央社記者賴于榛、郝雪卿台中15日電）民進黨首場「人民是頭家」政策宣講會今天在台中舉行，行政院副院長鄭麗君表示，在野黨修法、刪減總預算，除了違憲還癱瘓政府，希望民眾支持政府團結守護民主；交通部長陳世凱則羅列多項中央挹注台中的交通建設。

民進黨「人民是頭家」首發場在台中市水安宮舉行，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌，以及民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、台中在地立委蔡其昌與何欣純都出席。

鄭麗君宣講時指出，今天是行政院長卓榮泰帶領行政團隊執政的第300天，行政團隊一直沒有忘記責任，持續為所有台灣民眾負責、努力經濟發展、讓更多民眾獲得照顧，讓台灣繼續向前走，卻遭受立法院挑戰。

鄭麗君說明，內閣被稱為覆議內閣，但實際上，每一個覆議案都是行政團隊對民主憲政的守護，主要就是在野黨提出違憲法案、讓民眾權益受侵害、大砍總預算、讓政府無法做事，行政團隊才必須覆議，守護民眾。

鄭麗君強調，現在在野黨修法、刪凍總預算，用來癱瘓憲法、癱瘓監察權、癱瘓行政中樞，希望民眾支持總統賴清德、行政院長卓榮泰，團結守護民主繼續向前走。

對於台中市長盧秀燕日前指出中央未補助台中3大建設，台中民代出身的交通部長陳世凱則列出中央挹注建設項目，像是台中港外區擴建計畫新台幣90.9億元、台中機場滑行道工程6.8億元、國4豐原潭子段305億元、國1接台74交流道62.6億元、國1后里至大雅拓寬168億元經費等，都是中央全額負擔。此外，陳世凱還提到，台中捷運綠線中央也負擔328億元，捷運藍線則負擔675億元。

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陳世凱解釋，中央努力要讓台中成為更棒的都市，應該要讓政府有預算做事，藍白現在號稱只砍一點總預算，但是一輛百萬元的名車，只要沒有1000元的油錢，再好的車也無法開，且因為在野要求不得流用，因此政府也無法挪別的項目來加油，車子依然無法行駛。

現場高喊罷免國民黨立委，陳世凱則笑著回應，他不能這樣說，但台灣需要一個團結的國會、願意支持中央與地方建設的國會，需要總預算、需要不要亂劃的財劃法，讓中央更有力。（編輯：張若瑤）1140315

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民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日下午在台中市水安宮登場，吸引大批民眾到場參與，現場座無虛席。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日下午在台中市水安宮登場，吸引大批民眾到場參與，現場座無虛席。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日在台中市水安宮登場，行政院長卓榮泰（前左8）在宣講結束後率領團隊感謝滿場民眾力挺。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場15日在台中市水安宮登場，行政院長卓榮泰（前左8）在宣講結束後率領團隊感謝滿場民眾力挺。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
「人民是頭家」政策宣講會首場15日在台中市水安宮登場，民進黨籍台中市議員何欣純（圖）登台籲請大家支持行政院總預算案。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
「人民是頭家」政策宣講會首場15日在台中市水安宮登場，民進黨籍台中市議員何欣純（圖）登台籲請大家支持行政院總預算案。中央社記者郝雪卿攝 114年3月15日
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