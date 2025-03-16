國民黨啟動百場說明會 朱立倫：對抗民進黨惡霸

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）桃園市副市長蘇俊賓日前發文替國民黨主席朱立倫抱屈，朱立倫今天說，現在全黨團結一致反民進黨的惡罷，國民黨20日起在全台啟動百場的政策說明會，贏得民眾對國民黨的支持。

朱立倫今天到雲林縣參加第七屆卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮，會前接受媒體聯訪。

蘇俊賓14日在臉書（Facebook）粉絲頁貼文表示，對於朱立倫遭羞辱的畫面在電視不斷地播放，他忍不住要說心裡只有一個感想，期待的是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍，或是只會內鬥的內鬥藍。

朱立倫對此回應，現在全黨團結一致反民進黨的惡罷行為，從20日起展開全台百場的政策說明會，將邀請在地方縣市首長或是民意代表，或是包括趙少康在內的這些非常有戰鬥力的前輩，大家一起來打拚。目標都是希望能夠反惡霸，讓民眾對國民黨更支持。

記者問，國民黨把此次會期定調成是民生法案的會期，但是民進黨卻把它定調成國安的會期。

朱立倫指出，民進黨從上會期到這會期就是鬥，鬥在野黨，民進黨只是拚政治，希望搞大罷免，台灣到底要鬥還是要和，相信民眾已經非常清楚。國民黨一切政治要以民為本，「民生是最重要的」，都是希望為民生打拚。

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針對總預算問題，朱立倫說，此次總預算是有史以來最高，增加新台幣1368億元，各部會預算都增加。他反問行政院長卓榮泰，「這叫做報復性的刪減嗎？」如果行政院不好好地運用，才是對不起國家、對不起人民。這時候不好好做事情，還到地方拚政治，這才是民眾看不起的團隊。

對於台中黨籍立委罷免案告急，傳出立委們和台中市長盧秀燕討論，先組自救隊1人繳30萬元，黨中央有支持嗎？朱強調，各地的立委都分別跟他們談過，包括各地舉辦問政說明會，或者是重要活動，黨都是全力支持。相信國民黨是一個團隊，不管論在任何縣市都是全力的。（編輯：李淑華）1140316