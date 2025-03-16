卓榮泰激動宣講 黨政人士：民眾理解才喜悅溢於言表

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院長卓榮泰昨天出席民進黨「人民是頭家」政策宣講，一改過去溫和形象，激動宣講逾30分鐘，多次批評在野黨拖慢台灣進步。黨政人士則說，卓榮泰態度並未轉變，僅是因為現場民眾都能理解他的說明，才會喜悅溢於言表。

卓榮泰昨天宣講逾半小時，除手持綠色光劍說明施政方向引發現場驚呼，宣講時情緒慷慨激昂，幾度用「太離譜了」、拖慢台灣進步腳步等，指責在野黨濫刪總預算，讓全場民眾情緒沸騰。

卓榮泰一改溫和形象引起外界關注，黨政人士則說，行政團隊被邀請參與宣講，主要任務就是詳細說明總預算及財劃法修正對國家施政帶來的困境，並無開戰意圖。

這名人士指出，卓榮泰在宣講當下也有提到，過去很多解釋在立法院都說明多次，但立法委員就是聽不懂、不理解，才會說出民眾都能當立委等語。

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黨政人士表示，無論立委是真的不理解，或是刻意為之，實際上都讓行政團隊氣餒，而卓榮泰昨天在台中宣講，滿場聽眾卻都能聽得懂行政團隊的說明，因為民眾都能理解他的說明，卓榮泰才會喜悅溢於言表，也想講給聽得懂的人。

此外，卓榮泰昨天向在一旁擺攤的罷免團隊致意也引發關注。黨政人士則說，所有的人民都是頭家，卓榮泰是向在場的民眾致意。（編輯：蘇志宗）1140316