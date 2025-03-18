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導演楊力州號召拍片挺罷免遭恐嚇 警方鎖定對象

2025/3/18 10:53（3/18 11:08 更新）
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導演楊力州。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北18日電）紀錄片導演楊力州號召參與支援罷免團體的影片拍攝，13日首支號召罷免影片上架。楊力州昨天說，收到恐嚇留言，決定報警。警方今天表示，已鎖定對象，將通知到案說明。

楊力州1月在臉書（Facebook）發文號召影視同業參與支援罷免團體的影片拍攝行動，獲得大量不同領域的影視工作者報名、無償支援，已超過百人響應，並以「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號。

由導演盧建彰執導的第1支號召罷免影片3月13日在社群平台上架，以台灣人最熟悉的「倒垃圾」為題，提出「年都過完了，垃圾還不倒掉嗎？」的問題，引發關注。

楊力州昨天發文表示，有人留言恐嚇要對他不利，「我感受到生命受到威脅」，經截圖給律師確認後，律師認為此為明確的恐嚇，希望他報案提告。

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他指出，面對恐嚇，雖然感到恐懼，但他想到參與罷免影片製作的盧建彰所說「我們只要堅持站在原來的位置上，不要後退，那就是挺身而出了」。

新北市政府警察局新店分局今天表示，受理當事人報案後著手偵辦，已鎖定特定對象，將通知到案說明。（編輯：戴光育）1140318

#新北市政府
#楊力州
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#新北
#盧建彰
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