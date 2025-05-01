台東罷團送二階連署名冊 選委會初步清點數量符合

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣選舉委員會表示，今天上午有罷免團體送交第二階段罷免連署名冊，初步清點數量符合規定，但最後確切人數還要進一步查對。

今天上午罷免國民黨立法委員黃建賓團體前往台東縣選委會送交第二階段的連署名冊1萬6671份，台東縣選委會下午表示，初步經過立即清點，數量符合門檻1萬1534份。

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台東縣選委會表示，依公職人員選舉罷免法第83條第1項規定，選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員之罷免應於40日內查對連署人名冊。

台東縣選委會表示，為維護連署人名冊保管安全及個人資料保護，連署人名冊不得攜出選委會及戶政機關，且不得作其他法定用途外之利用，將以選票保管規格妥慎保管。另外，地方選委會受中選會指揮監督辦理這次立法委員罷免案各項選務工作，一定嚴守行政中立，相關程序皆恪遵法令，依法行政、依法辦理。（編輯：陳清芳）1140501