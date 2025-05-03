9m88演歌雙棲 曾入戲太深手抖、長疹子

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（中央社記者王心妤台北3日電）劉品言主持的「誰來演戲」最新一集邀請演歌雙棲的9m88上節目，9m88表示，轉換唱歌跟演戲身分能讓她喘口氣，而有次飾演情緒很重的角色，一度悲傷到手抖甚至長出疹子。

根據製作單位提供資料，9m88提到會成為演員，是因為導演徐譽庭的邀約，正巧她的個性喜歡嘗試不理解的事情，因此也馬上答應演出。她也不諱言，隨著戲演得更多，也發現自己會被角色影響，像是某次飾演情緒很重的角色，除了拍攝當下難過到手抖、發麻，隔天甚至長出疹子。

9m88分享，有次拍戲結束要馬上以歌手身分去商演，她一下戲就把假髮拿掉，並重新梳化再開唱，「唱歌變成我演戲的代謝，然後演戲變成我唱歌的代謝。」2個身分讓她可以喘口氣，轉換再出發。

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9m88也笑說，過去從沒拍攝過戀愛戲。被問到有沒有屬意的男主角，她笑說：「那大家可以先從孔劉的部分開始。」

「誰來演戲」第2季每週日晚上11時播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一跟播。（編輯：龍柏安）1140503