澳洲國會大選出口民調：工黨可望繼續執政
2025/5/3 19:02（5/3 21:06 更新）
（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲今天舉行國會大選，一項出口民調顯示，工黨與自由黨/國家黨聯盟的得票率不相上下，但受惠於部分選民對獨立參選人士及綠黨的偏好，工黨可望再繼續執政。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，新聞集團（News Corp）針對澳洲19個選區的近3700位選民進行出口民調。
這份出口民調結果顯示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨（Labor Party）與中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）不相上下，得票率都約為32%。
但部分選民對於獨立參選人士及綠黨（Greens）的偏好，可能會讓工黨在一些關鍵席次占有優勢。
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另外，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）也根據初步計票結果做出預測，工黨將贏得今天的國會大選。
澳洲上一屆2022年國會大選，工黨在眾議院151席之中贏得77席拿回執政，自由黨/國家黨聯盟只得到58席丟掉政權。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140503
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