澳洲國會大選出口民調：工黨可望繼續執政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲今天舉行國會大選，一項出口民調顯示，工黨與自由黨/國家黨聯盟的得票率不相上下，但受惠於部分選民對獨立參選人士及綠黨的偏好，工黨可望再繼續執政。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，新聞集團（News Corp）針對澳洲19個選區的近3700位選民進行出口民調。

這份出口民調結果顯示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨（Labor Party）與中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）不相上下，得票率都約為32%。

但部分選民對於獨立參選人士及綠黨（Greens）的偏好，可能會讓工黨在一些關鍵席次占有優勢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）也根據初步計票結果做出預測，工黨將贏得今天的國會大選。

澳洲上一屆2022年國會大選，工黨在眾議院151席之中贏得77席拿回執政，自由黨/國家黨聯盟只得到58席丟掉政權。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140503