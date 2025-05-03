台鹽：依法收購台鹽綠能拚轉型 未刻意壓低資產

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台鹽公司今天代子公司台鹽綠能公告，取消原訂5月5日股東臨時會，將擇期召開。台鹽聲明指出，依法執行收購台鹽綠能股權，帶動台鹽綠能轉型，並未刻意壓低台鹽綠能資產，匿名不實指控與事實不符。

台鹽董事會在3月28日宣布，依企業併購法等相關規定，以每股現金新台幣0.917元，通過台鹽綠能股份轉換案，收購台鹽綠能33.25%股權（1232.5萬股），交易對價1130.2萬元，成為台鹽100%持股子公司。

台鹽綠能原先預定5月5日召開股東臨時會，不過台鹽今天代台鹽綠能公告，因郵務配送及假期等因素，少部分股東反映較晚收到股東臨時會開會通知書，為保障全體股東權利，台鹽綠能取消原訂5月5日股東臨時會，將擇期召開，維護股東知情權與參與權。

台鹽今天透過聲明指出，有人以匿名方式不實指控台鹽刻意壓低台鹽綠能資產，收購台鹽綠能股權使小股東權益受損，相關傳言與事實不符。

台鹽指出，收購價格依公正第三方專業鑑價，並經兩位會計師出具複核意見書訂出合理價格。

台鹽說明，外傳「5億元潛在收益案場」，實際是位於台南七股總量管制區內未開發土地，台鹽綠能僅持有承租權，受限總量管制，至今無法預估實際可開發時程。

台鹽指出，相關案場多年來造成台鹽綠能持續負擔高額租金及維護費用，所謂潛在收益純屬臆測，並無事實根據。

台鹽表示，為降低資產閒置帶來虧損風險，台鹽綠能已公開公告標售，並審慎評估條件與底價等相關事項，整體程序透明公開。台鹽強調，標售基於風險控管與收斂公司虧損的必要考量，並無刻意延遲開標或隱匿潛在利益情事。

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針對台鹽綠能前經營團隊及相關人員涉不法情事，台鹽指出，地檢署已提起公訴，台鹽實業與台鹽綠能將依法啟動民事求償，相關訴訟流程曠日費時，若獲有賠償，將用以彌補公司損失，原股東在股份轉換後，無須承擔未來可能衍生的經營風險，依法也不具分配求償結果的權利。

對於外界報導所稱資產未列與新台幣百億元營收未處理，台鹽澄清均與事實不符，相關資訊已揭露於財報，並無隱匿，截至2024年底台鹽綠能累積虧損已逾實收資本額94.58%，所稱百億營收實屬不實，不應任意渲染。（編輯：張均懋）1140503