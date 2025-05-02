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聲音藝術家走進東港迎王平安祭典 聽見內在寂靜

2025/5/2 21:14（5/2 21:31 更新）
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聲音藝術家范欽慧（圖）長年推廣聲景（Soundscape）觀念，她親自探訪屏東宗教盛事「東港迎王平安祭典」，試圖以聲景傳達信仰文化與歷史。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月2日
聲音藝術家范欽慧（圖）長年推廣聲景（Soundscape）觀念，她親自探訪屏東宗教盛事「東港迎王平安祭典」，試圖以聲景傳達信仰文化與歷史。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月2日
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（中央社記者王寶兒台北2日電）以聲音看見歷史與信仰，公視藝文節目「藝術很有事」全新一集，鏡頭跟隨聲音藝術家范欽慧和東港子弟黃英哲、張振勳，探訪東港迎王平安祭典，從鑼鼓喧天中反而聽到內在的寂靜。

東港迎王平安祭典為國家級重要民俗文化資產，每3年舉行一次，沿襲清朝古禮，由東隆宮主祀溫府千歲，迎請5名千歲代天巡狩。東港人以莊嚴儀式迎王、遶境祈福，並焚燒精緻王船送王爺回天，象徵送瘟除災、合境平安。

范欽慧長年推廣聲景（Soundscape）觀念，也是台灣聲景協會創辦人，她今天透過公視表示，祭典中龐大的聲音蘊含信徒內在的期盼。若關掉聲音仔細看信徒的臉，會感受到一種安定的力量，彷彿呈現內心的寧靜。

范欽慧更以老子「道德經」所述「大音希聲」，形容信徒這層深沉的靜默，「在震耳欲聾的鑼鼓聲裡，反而聽見了內在的聲音，感受到一種藏在心靈深處的寂靜。」

片中可見獨特「請水」儀式中，眾千歲降乩對話；遶境現場管鈸鑼鼓齊鳴，聲景豐富。對東港轎班黃英哲而言，迎王最具代表性的聲音是東隆宮大漢樂團的王爺吹（東港吹），以及七角頭棒打馬頭鑼的鑼聲。

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東港班頭張振勳也推崇「王爺吹」是迎王最具在地特色的聲音。遶境時為溫府千歲與大千歲前導，遠遠聽見便知神駕將至。嗩吶樂音全由人力吹奏，穿透力強卻帶來祥和氛圍。黃英哲補充，其節奏輕盈不急不徐，民眾隨之行進感到舒適。

公視節目「藝術很有事」最新一集「過於喧囂的寧靜 東港迎王平安祭典的聲音風景」明天下午2時30分將於公視播出，並同步上架「公視+」影音平台。（編輯：陳政偉）1140502

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東港迎王平安祭典為國家級重要民俗文化資產，每3年舉行一次，沿襲清朝古禮，由東港東隆宮主祀溫府千歲，迎請5名千歲代天巡狩。東港人以莊嚴儀式迎王、遶境祈福，並焚燒精緻王船送王爺回天，象徵送瘟除災、合境平安。（東港東隆宮提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月2日
東港迎王平安祭典為國家級重要民俗文化資產，每3年舉行一次，沿襲清朝古禮，由東港東隆宮主祀溫府千歲，迎請5名千歲代天巡狩。東港人以莊嚴儀式迎王、遶境祈福，並焚燒精緻王船送王爺回天，象徵送瘟除災、合境平安。（東港東隆宮提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月2日
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