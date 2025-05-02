迎向下個世代的需求 太平洋自行車的綠色「折」學

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（中央社記者蘇筱雯桃園2日電）車行新屋永安工業區，遠遠就看見太平洋自行車創辦人林正義佇立花圃，高齡85歲的他耳清目明，兩年前正式交棒下一代。林正義引我們入「太平洋自行車博物館」咖啡廳，擔任董事長的小女兒林伊華現身相迎，將廳後隔音門俐落一推，組裝廠（二廠）映入眼簾。

1980年成立的太平洋，早期走傳統代工路線，90年代才轉型為「國際設計者的工作室」，協助全世界設計師開發腳踏車，並推出傳奇車款Birdy，以自有品牌打進頂級折疊車市場。

寧小勿大 因歐洲客戶啟動碳盤查

「找到自己，站穩腳步，寧小勿大，做我自己」16字箴言是林正義的創業核心，行經興建中的三廠時林伊華說明，「我們一整年的產量，巨大（Giant）大概一天就做完了，但蓋三廠不是為了擴大，是為升級和永續。」

2023年底，太平洋通過ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查認證，預計2025年完成三廠第一期工程，將納入CNC機台、AI研磨機器人等，並將AI導入製程管理以降低能耗。此外屋頂設置太陽能板，每年預計產生20萬度綠電、減少近10公噸碳排。

而太平洋綠色轉型的起點，其實來自半個地球外。太平洋海外出貨占比超過50%，最大宗客戶在歐洲，2018年透過歐洲客戶接觸到淨零資訊，2021年與全球自行車業者共同簽署「自行車產業氣候變遷承諾」（Cycling Industry Climate Commitment），以2030到2035年產線淨零為目標。

迫在眉睫的是，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）過渡期間，2024年起須提交碳含量資料，自行車產業雖尚未受規範，但使用的螺絲、鋼材被納入首批管制範圍，太平洋從而開啟了首次碳盤查。

當時以2022為基準年，花不少工夫回頭整理資料，接著做2023年的盤查時，「我們建置了一套系統，當同仁收到單據就把數字key進去。」林伊華指出，與上游廠商的溝通相當關鍵，「他們聽到碳盤查，一開始都手足無措。」太平洋延請顧問協助，設計表格讓供應商填寫，據此提交CBAM。她建議政府開發模板，協助中小企業填列，「他們知道大環境的淨零趨勢，想做又害怕投入。假如給予一些指引，真做下去會發現沒那麼難。」

轉型路上軟、硬兼施

太平洋緊接著動手減碳，更改管件設計以縮短焊接工序、使用綠能鋁取代傳統鋁材，每1公噸可減少15公噸碳排。「全廠碳排怪獸是液體塗裝的熱烘烤爐，跟烤箱一樣需要預熱。」尤其須經多次烘烤，碳排翻倍飆升。粉體塗裝則配合紅外線烤爐，「就像微波爐，只有被烤物表面會加熱，速度又快，到時三廠也會優先選用。」

林伊華將液體塗裝比喻為化妝，畫錯了可以卸掉修改，粉體塗裝則一噴定生死，「這要教育同仁提高細膩度，生產完的零件絕不能刮傷。」太平洋自有品牌已盡量改粉體塗裝，現也鼓勵客人採用。林伊華認為花錢追求新硬體容易，軟體部分才最難；太平洋幾乎全廠都上過ISO14064、14067課程，當同仁了解原因，也就不那麼抗拒改變。

自行車新玩法 通勤賺碳權

改善製程之外，「騎自行車」這件事能幫企業減碳嗎？太平洋研析後確認「以通勤為騎行目的」是有替代效果的，員工通勤、公出的交通工具改採自行車，減碳之餘還可能為企業取得碳權。

太平洋遂找上新加坡元宇宙綠色交易所（MVGX），催生「員工通勤自願性碳權」方案。「很多案例走不下去是因為成本太高，數據送第三方查證，一次要價至少1萬美元。」但客製方案由太平洋申請碳權再分配給各企業，成本大為降低，「大家都可以拿到對應的好處，才有參與誘因」，林伊華認為這將是一套共好的新商業模式。

善用輔助資源 迎向下個世代的需求

針對綠色轉型、AI轉型，林伊華推薦中小企業多關注政府輔助方案，例如經濟部與中小企業信用保證基金。太平洋自行車2024年與威剛科技共同申請「經濟部電輔自行車國產化實證運行補助計畫」，獲得資金補助。2024年底，更透過經濟部主導成立的投資台灣事務所，取得中小企業加入投資行動方案的利息補貼，正在建造下一世代的綠色廠房。

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細數太平洋每次的挑戰與轉型，林伊華感念信保基金都有從旁協助，「以我們的經驗，申請並不困難，而且服務效率非常高。三廠的後續經費，未來也希望和信保配合取得。」

自行車產業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後處於低谷，「我們為什麼選在這個時間點做新廠投資和綠色轉型？就是看見5年、10年後將面臨的市場。」林伊華接著說，「我想任何的轉型，都是為了迎向下一個世代的需求。」為此次訪談，做了最好的註解。1140502