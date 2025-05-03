花蓮原民神父曾俊源歷時40年 出版南勢阿美辭典

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮神父曾俊源在傳教過程，發現多數原住民族都有編纂辭典，居住分布在花蓮市到鳳林鎮的南勢阿美卻沒有，於是花了40年時間整理及記錄，今天正式發表「南勢阿美辭典」。

根據原住民族委員會資料，阿美族是原住民族群人口最多的一族，分布在中央山脈以東、立霧溪以南的平原地區，包含花蓮、台東及恆春半島，按區域及風俗可區分為南勢阿美（北部阿美）、中部阿美及南部阿美。

其中，南勢阿美於花蓮縣境內主要分布在新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉及鳳林鎮。

曾俊源在原民地區服務期間，發現很多語系的阿美語都有專屬辭典，於是他先嘗試翻譯南勢阿美語的聖經、聖歌、聖詠等，之後肩負文化傳承及族語工作的使命，歷時40年時間完成「南勢阿美辭典」，在家人鼓勵下，今天正式發表。

曾俊源說，語言是與祖先連結的橋梁，這本辭典是他多年田野紀錄與族人交流的成果，期盼透過這部辭典，讓族人能更容易學習母語，讓更多人走回語言的道路，也走回文化的根。

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南勢阿美辭典有超過千頁，內容收錄南勢阿美語的詞彙、語法與應用情境，有中文及南勢阿美語翻譯，也有例句，由曾俊源撰寫、林震東校訂與彙編。

花蓮市長魏嘉彥今天出席發表會致詞指出，語言是文化傳承的根本，感謝曾神父多年來投入母語整理及教學，讓逐漸流失的語言重新被記錄及學習，公所未來會繼續推動母語教育，鼓勵族人勇敢說母語。（編輯：李亨山）1140503