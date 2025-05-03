罷免2階連署破3萬份 傅崐萁：為國為民做錯了嗎？

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）罷免國民黨籍立委傅崐萁2階連署書突破3萬份，將進入查對程序。傅崐萁今天出席花蓮活動主動談起罷免，他說：「傅崐萁為鄉為土為國為民，我做錯了嗎？」

傅崐萁今天與妻子、花蓮縣長徐榛蔚共同出席花蓮壽豐鄉農會舉辦的果艷西瓜食農體驗活動。傅崐萁致詞提到，不管在縣府或在立法院服務，每年都採購果艷西瓜分送朋友，送了很多年，卻又在今天因為送西瓜被攻擊。

傅崐萁指出，這陣子被罵到沒有一處好，國家機器把所有媒體都買了，加上網軍側翼名嘴，不斷把扭曲、惡意的訊息洗腦人民跟孩子，「我好像變成孩子的公敵。」

傅崐萁指出，他短短一年扭轉了未來的資源，扭轉後山的不公平，把中央財政分配重新修正，愈窮的縣市分愈多，20幾年來沒人做到的事，他做到了。

傅崐萁說，今年花蓮縣政府預算新台幣320億元，明年開始增加161億元，每年有近500億，可做社會福利，例如65歲以上長者健保費、長照保險政府繳，幼兒、青年創業、青年購屋都會支持。

傅崐萁質疑，花東快速公路在立法院去年三讀通過，該做的不是都在做嗎，卻被鋪天蓋地謾罵，他說，現在年輕人都以為他在危害國家、社會，真的是很無言。

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傅崐萁說，明年要推環島高鐵、後年推國道6號，要逐步把家鄉建設做好，但今年不曉得會不會被消滅，仍會繼續奮戰，需要所有鄉親做他的後盾，才能扭轉後山成為前山。

由民間發起的罷免傅崐萁團體昨天送交3萬2777份連署書至花蓮縣選委會，數量大幅超過法定第2階段門檻（約1萬9000份），經花蓮縣選委會初步清點，有效名冊3萬2766份，將進入40天查對期。（編輯：龍柏安）1140503