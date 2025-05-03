烏來觀光台車追撞出軌 5旅客擦傷

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市烏來區觀光台車今天下午發生2車追撞事故，林業及自然保育署新竹分署表示，事故造成5名旅客輕微擦傷，初判是人為疏失，將追究廠商責任，並對旅客保險理賠。

林業及自然保育署新竹分署今晚發布新聞表示，受傷乘客是屏東北上參加員工旅遊團員，今天下午約3時30分許，烏來台車於台車下行（烏來瀑布站往烏來站）終點處，發生2輛台車追撞出軌事故。

林保署新竹分署指出，調查事故主因是，後方台車進站時，未與前方已停靠站內前一台車，保持安全距離所致。追撞時，前車乘客都已全數下車，後車5名旅客因追撞應力受輕微擦傷；現場人員第一時間給予受傷者救護處置，林保署新竹分署副分署長林如森於今天晚間前往受傷者住宿的桃園市下榻飯店慰問。

林保署新竹分署說，事故後，遭追撞受損的台車已暫停運行，並移入機庫全面檢修。另輛台車經檢視，並確認無安全問題。全線於事件發生後，15分鐘恢復正常運營。

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林保署新竹分署表示，事件經初步判定屬人為疏失，將調閱車站監視器及台車行車記錄器，釐清確切原因。如確屬駕駛人為疏失，將處分肇事駕駛，並追究廠商責任。

新北市府消防局表示，並未接獲救護送醫報案。林保署新竹分署科長楊淑瀚晚間接受中央社記者電訪表示，受傷5人都是大人，評估是擦傷狀況，因員工旅遊團仍有行程，適當處理後並未送醫，乘客都有保險，對於意外事故表示歉意與關懷，將全力處理後續保險理賠事宜。（編輯：林恕暉）1140503