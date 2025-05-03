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吉田一將中職生涯首勝獲MVP 雄鷹賞兄弟5連敗

2025/5/3 19:17（5/3 19:26 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊3日在澄清湖棒球場迎戰來訪的中信兄弟隊，靠著日籍投手吉田一將（圖）5.2局無失分好投，終場就以2比1拿勝，吉田一將也奪中職生涯首勝與首座單場MVP。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊3日在澄清湖棒球場迎戰來訪的中信兄弟隊，靠著日籍投手吉田一將（圖）5.2局無失分好投，終場就以2比1拿勝，吉田一將也奪中職生涯首勝與首座單場MVP。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）台鋼雄鷹隊今天靠著日籍投手吉田一將5.2局無失分，率隊以2比1擊敗中信兄弟，吉田一將奪下中職生涯首勝、首座單場MVP；兄弟先發投手羅戈完投敗，兄弟吞下近期5連敗。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰兄弟隊，雄鷹隊先發投手吉田一將前5局被敲出3支安打、沒有失分，6局上續投有狀況，被許庭綸、宋晟睿敲出安打，2人出局後退場，許育銘接替登板，抓下該局第3個出局數。

吉田一將總計用73球投5.2局，被敲出5支安打，投出5次三振、無失分，奪下個人中職生涯首勝，也是首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊5局下靠著藍寅倫內野安打、盜上二壘，杜家明滾地球造成對手守備失誤先跑回1分，林家鋐補上安打，再添1分保險分；兄弟隊前6局沒能拿下分數，僅在7局上追回1分，追分不及吞敗。

兄弟先發洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）今天表現也不遜色，總計用97球投8局，被敲出4支安打，投出8次三振，失掉2分都非責失分，吞下個人本季第2敗。

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吉田一將賽後接受主場MVP訪問時提到，投到6局因為右手拇指抽筋沒辦法投完，感謝隊友幫忙守住，可以幫助球隊拿下2連勝很開心，手指已經沒有問題了、也不會疼痛，努力調整準備下一次先發。

吉田一將也提到，季初因為腰部不舒服的狀況，讓球迷和球團擔心了，目前身體沒有問題，雖然睽違5、6年再回到先發定位角色，會專心調整好，希望投好每場比賽，可以多拿一勝就多拿一勝。（編輯：陳政偉）1140503

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