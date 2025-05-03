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馬祖國際藝術島募「鹿戰隊」志工 供食宿交通

2025/5/3 17:53（5/3 18:01 更新）
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第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日正式開展，即日起募集志工「鹿戰隊」，協助展場導覽、巡檢維護等工作。圖為第2屆馬祖國際藝術島志工合影。（馬祖國際藝術島總營運提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月3日
第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日正式開展，即日起募集志工「鹿戰隊」，協助展場導覽、巡檢維護等工作。圖為第2屆馬祖國際藝術島志工合影。（馬祖國際藝術島總營運提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月3日
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（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）第3屆馬祖國際藝術島9月5日開展，即日起募集志工「鹿戰隊」，協助展場導覽、巡檢維護等工作，除提供服務期間食宿交通外，志工還有機會與藝術家交流，並帶領民眾深入作品。

馬祖國際藝術島總營運今天發布訊息指出，馬祖國際藝術島自即日起至23日止招募志工「鹿戰隊」，協助展場導覽、活動支援、巡檢與維護、行政支援等工作；預計招募3梯次共45人，3梯次開始時間分別為9月1日、9月26日、10月21日，服務期間為27天或28天。

馬祖國際藝術島總營運說明，報名條件為年滿18歲、具高中以上學歷，熱愛文化藝術且對導覽工作有熱誠；因馬祖各島大眾運輸不便，故須持有有效重型機車駕照，且具駕駛機車能力。此外，若具多語言能力、導覽活動經驗，或熟悉馬祖文化歷史與相關背景者，有機會優先錄取。

錄取者除可免費參加馬祖國際藝術島培訓課程、獲志工紀念禮品外，值勤期間免費提供島上交通、食宿；至於值勤地點，志工須跳島至南竿、北竿、莒光等地，實際地點將實施意願調查，並搭配抽籤分配，以維公平。

馬祖國際藝術島總營運透過公告強調，志工經過專業培訓後，將帶領參觀民眾深入探索作品、在地文化，實際與藝術家交流，並有機會活用自身外語能力，接待來自世界各國訪客，進行跨地域與文化的藝術交流，親眼見證藝術如何點亮馬祖這座島嶼。

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馬祖國際藝術島由連江縣政府與文化總會共同主辦，以10年為期，透過藝術、文化與生活的交織，重新詮釋島嶼日常。今年為第3屆，策展主題訂為「拍楸——你的海洋，我的陸」，將於9月5日至11月16日展開，預計展出14個子計畫，合計超過50件作品。

馬祖國際藝術島總營運指出，欲參與志工民眾可表單報名，網址為https://forms.gle/JQctGCo5kBrDQWtB7。（編輯：吳素柔）1140503

#連江縣政府
#馬祖
#馬祖國際藝術島
#志工
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