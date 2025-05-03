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卡普松攜徒訪台 雙主題音樂會新竹台中登場

2025/5/3 08:54（5/3 09:31 更新）
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法國大提琴名家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）（左4）將帶著7把大提琴組合Capucelli訪台演出，演繹從古典到當代的跨界作品。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月3日
法國大提琴名家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）（左4）將帶著7把大提琴組合Capucelli訪台演出，演繹從古典到當代的跨界作品。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月3日
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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）完成台北2場演出之後，法國大提琴名家高提耶．卡普松將帶著7把大提琴組合Capucelli與鋼琴家布雷利前往新竹及台中舉行音樂會，上下半場不同主題，展現古典與近代精粹。

法國大提琴巨星高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）被譽為「21世紀大提琴大使」，這次訪台誠意十足，卡普松帶來由他親選培養的6名大提琴新星組成Capucelli七重奏，2日晚上在台北國家音樂廳的音樂會從薩拉沙泰「卡門幻想曲」到「波麗露」，7把大提琴的獨特組合讓熟悉的旋律有了嶄新聲響與情感。

卡普松幽默表示，對這些Capucelli的年輕大提琴家來說，這是他們第一次來台灣，「音樂會是6名年輕大提琴家，與不那麼年輕的我，一起在台灣的首次登台。」團員們除了演出，就是用美食探索台灣，不但去了夜市，還吃了臭豆腐，對於台灣留下深刻印象。

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根據牛耳藝術發布的新聞資料，卡普松在台中與新竹的演出安排了「雙重主題」音樂會，集台北2場音樂會精華，上半場由卡普松攜手知名鋼琴家布雷利（Frank Braley）演出貝多芬「第三號」與「第四號」大提琴奏鳴曲，展現古典才華，滿足挑剔死忠樂迷。

下半場則由7把大提琴Capucelli登場，演繹從古典到當代的跨界作品，也為這次全台系列巡演畫下句點。卡普松與Capucelli 音樂會5月3日將在台中國家歌劇院，5月4日在新竹市文化局演藝廳登場。（編輯：方沛清）1140503

#法國
#新竹市
法國大提琴名家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）（中）琴藝精湛，近期也盡己之力，積極為年輕世代音樂家打造音樂舞台。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月3日
法國大提琴名家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）（中）琴藝精湛，近期也盡己之力，積極為年輕世代音樂家打造音樂舞台。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月3日
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