徐若熙4.2局1責失吞敗 魔神樂優質先發猿搶勝
2025/5/3 21:12（5/3 21:16 更新）
影片來源：CPBL 中華職棒
（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職味全龍隊投手徐若熙每次登板都是球探關注焦點，今天對樂天桃猿投4.2局1責失分、吞下本季第2敗；桃猿隊則靠著投手魔神樂7.1局1責失分，率隊以3比2搶勝。
龍隊今天作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，派出投手徐若熙先發，也吸引多隊美職球隊球探到場觀賽；徐若熙1局下保送陳晨威，隊友守備失誤，接著被廖健富敲出安打失分。
徐若熙2局下雖有被敲出安打、投出四壞保送，隊友再出現失誤，但沒有失分，直到5局下被首名打者林政華敲出安打，1人出局後觸身球保送林泓育，接著被林智平敲出安打，再因為隊友守備失誤掉分，接著被林子偉敲出高飛犧牲打再掉1分退場。
徐若熙今天總計用92球投4.2局，被敲出5支安打，投出3次四死球保送、4次三振，失掉3分（1分責失分），最快球速155公里，吞下個人本季第2敗。
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龍隊打線受制於桃猿隊先發投手魔神樂（Marcelo Martinez），2局上攻下1分，8局上靠著王順和、李凱威接連安打再添1分，但攻勢沒有延續吞敗。
魔神樂今天總計用99球投7.1局，被敲出6支安打，投出8次三振、1次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳政偉）1140503
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