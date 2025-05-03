0427-0503一週大事

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一週大事關注焦點：美烏礦產協議／美國安顧問去職／西葡大停電／加拿大自由黨獲勝／4100億特別條例草案／張淵翔涉違個資法／新台幣狂飆／貴婦奈奈交保

國外新聞

★美國烏克蘭簽礦產協議 聯合投資石油天然氣等自然資源

美國4月30日與烏克蘭簽署協議，將對烏克蘭的礦產資源、石油、天然氣等自然資源進行聯合投資。美國將優先取得烏克蘭新的礦產許可證，並為烏克蘭重建提供投資資金。美國並未在協議中向烏克蘭提供具體安全保障，但指出這確認了兩國之間的「長期戰略聯盟」。烏克蘭外長西比哈表示這是雙邊關係的重要里程碑。

★美國安顧問瓦爾茲將受提名任聯合國大使 川普任內首位高官去職

美國國家安全顧問瓦爾茲。（美聯社）

美國國家安全顧問瓦爾茲日前誤將一名新聞工作者加入高層官員的通訊群組對話，引起爭議。美國總統川普1日表示，他將提名瓦爾茲出任駐聯合國大使，過渡期間國務卿盧比歐將同時兼任國安顧問。這將是川普重返白宮以來，首位遭免職的高層官員。

★西班牙葡萄牙大停電紅綠燈與通訊失靈 民眾受困火車電梯

西班牙馬德里28日停電期間，人們坐在火車站樓梯上。（路透社）

西班牙和葡萄牙4月28日發生大規模停電，包括兩國首都馬德里、里斯本都無電可用，導致地鐵、電話線路、交通號誌及ATM機器中斷服務。伊比利半島約5500萬人受影響，法國部分地區也受創。停電發生過後近23小時之後，供電才恢復正常。電網營運商指出是因為電力供應突然大幅下滑，導致輸電網路連結中斷。至於停電原因尚不明朗，當局仍在調查中。

★韓前總理韓悳洙宣布參選總統 李在明涉違選舉法參選資格可能生變

前韓國總統尹錫悅遭彈劾下台後，韓國依法將在6月3日選出新任總統，前總理韓悳洙2日宣布參選總統，承諾若選上將立即修憲，並在上任第3年舉行下屆總統大選後卸任。而在野黨共同民主黨總統候選人李在明因涉違反公職選舉法，韓國最高法院1日下午發回重審。若最終判決有罪，李在明將失去競選下屆總統的資格。李在明在4月27日正式獲得提名，支持度遙遙領先他黨參選人。

★溫哥華汽車衝撞11死 台灣女子打工度假重傷昏迷

加拿大溫哥華4月26日晚間發生汽車衝撞菲律賓人社區節慶活動事件，造成11人喪生，數十人受傷。目前確認其中一名重傷患者來自台灣，送醫搶救多日仍陷昏迷。警方在案發現場逮捕一名30歲溫哥華男性，表示他有向心理健康機構就診的病史，並表示本案沒有恐怖主義相關證據。這是加拿大7年內第4起以車輛作為大規模殺人武器的慘劇。

★加拿大自由黨勝選 總理卡尼：勇敢應對危機的時候到了

加拿大總理卡尼（前中）29日慶祝所屬的自由黨贏得聯邦大選。（圖取自x.com/MarkJCarney）

加拿大聯邦大選4月29日登場，總理卡尼領導的自由黨獲得國會多數席位，但可能無法過半，將必須與其他較小政黨達成協議。卡尼過去雖無入閣經驗，但他成功說服選民，他應對金融危機的過往經驗讓他有能力帶領加拿大度過美國總統川普開啟的貿易戰。卡尼矢言將在美國總統川普發起的貿易戰中擊敗美國，並稱加美兩國自二戰以來建立的互利體制「已經終結」。

★德共諜遭起訴 涉滲透極右翼政黨、監控中國異議人士

德國聯邦檢察院近日起訴一名中國裔德籍男子Jian G.及中籍共犯，兩人涉嫌替中國情報單位蒐集情資，滲透極右翼另類選擇黨（AfD）高層、監控中國異議人士。案件已移送德勒斯登高等地院，由國家安全合議庭決定是否正式受理。

★2024全球軍費達2.7兆美元 增幅創冷戰結束後新高

根據斯德哥爾摩國際和平研究所4月28日發布的報告，2024年全球軍事支出達到2.72兆美元，比2023年成長9.4%，是自冷戰結束以來增幅最大的一年。報告指出，地緣政治緊張局勢升溫，全球各區域的軍事支出都增加，其中歐洲和中東地區成長速度特別快，多個歐洲國家的軍事支出出現了「前所未有」的成長。

★日本埼玉天坑事故 時隔3個月搬出卡車司機遺體

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，74歲的男性卡車司機失聯。事隔3個月，埼玉縣政府2日在事故現場的下水道管道內搬出一具遺體，已經確認為先前失蹤的卡車司機。

★全球最高齡人瑞 116歲巴西修女魯卡斯辭世

全球最高齡人瑞、修女魯卡斯4月30日辭世，享壽116歲。（圖取自instagram.com/longeviquest）

全球最高齡人瑞、修女魯卡斯1日辭世，享壽116歲。魯卡斯生前住在德雷莎修女會之家，德雷莎修女會之家在聲明中說，感謝魯卡斯一生的「奉獻和虔誠」。日本116歲奶奶糸岡富子去年底過世後，魯卡斯成為全球最高齡人瑞。根據資料，英國115歲人瑞卡特漢姆如今接棒，成為全球最年長的人。

國內大事

★對等關稅 總統：與美談判不犧牲任一行業

因應美國關稅政策，總統賴清德（後右）赴新北聽取產業意見指出，政府嚴謹面對，與美後續談判，政府會秉持確保國家利益、維護台灣產業發展空間、不犧牲任一個行業等3項原則。中央社記者趙敏雅攝 114年5月2日

因應美國關稅政策，總統賴清德2日赴新北聽取產業意見指出，政府嚴謹面對，與美後續談判，政府會秉持確保國家利益、維護台灣產業發展空間、不犧牲任何一個行業等三項原則。

★4100億特別條例項目金額重點一次看 支持產業與國土韌性

行政院通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元，包括規劃新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，其中撥補台灣電力股份有限公司1000億元、老屋修繕50億元。

★查戶政比對國民黨員個資罷免議員 張淵翔坦承犯行

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，29日聲押基隆市政府民政處長張淵翔（圖），法院裁定40萬元交保，並限制住居，辦理交保後，張淵翔30日凌晨0時許離開基隆地院。中央社記者王朝鈺攝 114年4月30日

檢方偵辦基隆市民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統查詢個資，協助比對國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址以利連署罷免民進黨籍議員，涉犯個資法、刑法偽造私文書罪，法院29日認為張已坦承犯行、裁准交保。

★試院提修法 機關首長若遭認定職場霸凌最高罰百萬

公務機關職場霸凌事件頻傳，考試院1日通過相關修法與辦法調整，除明確定義職場霸凌、完善申訴處理機制、追究行為人行政責任，也明定機關首長若遭認定職場霸凌，最高罰新台幣100萬元。

★涉詐欺押解抵台 貴婦奈奈200萬元交保限制出境

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）（前右2）涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，她1日清晨搭機抵台，後續將解送至台北地檢署歸案。中央社記者葉臻攝 114年5月1日

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）涉詐欺逾億元，逃亡加拿大7年，她1日在調查局人員陪同下返台，解送北檢歸案。檢察官晚間諭令貴婦奈奈200萬元交保，並限制出境、出海、住居及實施電子監控。

★政院提青年基本法草案 盼建共存共榮世代

行政院會1日通過「青年基本法」草案，明定政府應每4年擬訂青年政策白皮書，各級政府也應建立青年事務行政體系，且參酌各國普遍規範，將年齡以18歲至35歲作為青年定義。行政院長卓榮泰表示，青年是國家重要資源，草案有助建立共存共榮的世代關係。

★新台幣單日狂飆升值3.07% 央行：已適時進場調節

新台幣2日單日升值幅度達3.07%，盤中更罕見升幅達1.247元，引發外界高度關注。央行表示，國內匯市可能存在新台幣升值的預期心理，加上台股大漲，外資匯入本金，美元供給大幅增加推升新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

★罷免傅崐萁2階送件 藍營：敗選勢力政治報復

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日聚集在花蓮縣選委會前，將3萬2777份二階罷免連署書分裝成正本、副本各26箱，團隊志工排成一列，接力將連署書搬進選委會。中央社記者張祈攝 114年5月2日

罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁團隊「微光花蓮」2日將3萬2777份第2階段連署書送交花蓮縣選舉委員會；國民黨花蓮縣黨部表示，這不是基層民意展現，是敗選勢力政治報復。

★中檢偵辦立委罷免案涉幽靈連署 2人聲押6交保

台灣台中地方檢察署偵辦5名台中市選出的藍綠立委罷免提議案疑涉幽靈連署，2日帶回19人漏夜詢問，檢察官認藍2幹部涉偽造文書、個資法等罪嫌，聲押禁見，6人交保，11人請回。

★劉冠軍涉貪污案逾追訴時效 北院判決免訴

國安局前出納組長劉冠軍侵占國安密帳孳息逾新台幣1.9億元，逃亡多年通緝中。北院認為劉冠軍追訴權時效已完成，判決免訴，可上訴。另，劉冠軍涉投敵罪部分仍由高檢署通緝中。