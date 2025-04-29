西葡大停電紅綠燈與通訊失靈 民眾受困火車電梯

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（中央社馬德里29日綜合外電報導）西班牙和葡萄牙今晨逐步走出大規模停電陰霾，昨天這起事件衝擊伊比利半島（Iberian Peninsula）：乘客受困火車、數百台電梯停止運作、幾百萬人眼睜睜看著手機和網路陣亡。

法新社報導，西班牙電力營運商REE表示，截至午夜，西班牙全國電力供應已恢復超過6成。西班牙首都馬德里（Madrid）和葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的燈火再現。

伊比利半島人口總計近6000萬，幾乎無人能倖免於這次的大停電。停電確切原因雖不明，但通訊平台上開始傳出網路攻擊的謠言。

曾任葡萄牙總理的歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）昨天在社群媒體X貼文說，目前沒有跡象顯示這次大停電是網攻所引起。

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）表示，停電源頭「可能在西班牙」；西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）則說正在分析「所有可能原因」，並以「錯誤訊息」風險為由，警告民眾「切勿妄自臆測」。

停電造成馬德里地鐵系統癱瘓，1名不得不離站的19歲建築工人說大家都「傻眼」，「西班牙從來沒發生過這種事」。

他告訴法新社：「沒有（手機）訊號，我不能打給家人、父母，誰也不能。我甚至不能去工作。」

在馬德里和西葡兩國多座城市，驚慌的顧客跑到銀行領錢，街上到處可見搜尋手機訊號的民眾，等候計程車和巴士的人潮都大排長龍。

在紅綠燈不亮的情況下，警察忙著疏通擁擠車流，有關單位也疾呼駕駛人先別上路。

西班牙馬德里的居民們用手電筒照明黑暗的街道。（路透社）

停電也導致民眾受困電梯，地方當局說，光在馬德里就執行了286次協助任務。

全國火車都停駛。昨天深夜時，交通部長表示仍有11列火車上有受困乘客等待援助。

馬德里、巴塞隆納（Barcelona）、畢爾包（Bilbao）、瓦倫西亞（Valencia）、塞維亞（Seville）和其他4個主要城市的火車站都徹夜開放，方便受困旅客過夜。

西班牙核子安全委員會（CSN）表示，西國核電廠自動急停以確保安全，柴油發電機則維持在「安全狀態」。

總理桑傑士說，這起發生在昨天正午過後不久的大停電，對數百萬人造成「嚴重混亂」，並為「產業、企業和商家帶來經濟損失」。

歐洲航管組織（Eurocontrol）說，這次停電打亂了往來馬德里、巴塞隆納和里斯本的航班。

西班牙第2大城巴塞隆納的交通也因為停電而大亂，無論是當地人還是觀光客都衝到街上一探究竟。

有學生說，由於無電可用、又沒有網路，校方要他們回家，可是「也沒有火車」可搭，「現在我們不知道該怎麼辦」。

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追蹤全球網路狀態的NetBlocks告訴法新社，這次停電導致「全國大部分數位基礎設施失去功能」。NetBlocks表示，連線量暴跌至正常用量的17%。

西班牙「國家報」（El Pais）報導指出，醫療院所利用備用發電機讓重要病房維持運轉，但有部分病房無電可用。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140429