波多黎各全境大停電 交通混亂球賽取消

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（中央社波多黎各聖胡安16日綜合外電報導）信仰以天主教為主的美國屬地波多黎各今天全境大停電，球賽取消，交通陷入癱瘓，當地民眾正準備迎接復活節週末。

美聯社報導，波多黎各電力公司魯馬能源（Luma Energy）發言人索倫提尼（Hugo Sorrentini）表示，這次停電影響約140萬用戶。截至今天深夜，已有近10萬戶、約7%的用戶恢復供電，但此數字仍可能變動。

由於數以千計觀光客湧入波多黎各慶祝復活節假期，旅館幾近客滿。觀光單位急忙安撫遊客，保證許多旅館與商家皆已啟用發電機，維持運作。在此同時，至少有32.8萬戶無水可用。

波多黎各總督龔薩雷茲（Jenniffer González）表示：「輸電系統出現如此大規模的故障，實在不能接受。」她原定休假一週，也在今晚提前折返波多黎各。

官員表示，停電後的48至72小時內，可望有9成用戶恢復供電。

停電原因尚不明朗，這是近年來波多黎各多起大規模停電事件中的最新一起。

成千上萬的波多黎各居民對最新停電事件感到憤怒，許多人再次呼籲政府取消與魯馬能源及Genera PR的合約。

68歲的伍爾塔斯（Orlando Huertas）在街邊酒吧與朋友喝酒時表示：「這完全是災難。」並批評政府對持續停電問題處理不力。

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數十人被迫沿著首都聖胡安（San Juan）的捷運高架橋步行，數十家商店，包括加勒比地區最大的購物中心，也被迫關閉。

職業棒球和籃球賽事被取消，發電機的轟鳴聲和煙霧瀰漫空氣。交通嚴重堵塞，警方被派遣到繁忙的交叉路口維持秩序。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1140417