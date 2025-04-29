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伊比利半島大停電 西班牙總理：陸續恢復國內供電

2025/4/29 02:37（4/29 15:53 更新）
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西班牙總理桑傑士。（路透社）
西班牙總理桑傑士。（路透社）
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（中央社馬德里28日綜合外電報導）伊比利半島（Iberian Peninsula）今天中午左右發生大規模停電，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，尚未得知停電原因的確切資訊，計劃盡快恢復全國供電。

法新社報導，桑傑士發表電視談話指出，西班牙與鄰國法國及摩洛哥的互聯電網已經恢復部分供電，同時國內各地的複循環和水力發電廠也已重新啟動，「這應該會讓我們能很快恢復整個西班牙的供電」。

這次停電事件使西班牙、葡萄牙和法國數以百萬計民眾的生活受影響，桑傑士提到，西班牙對於停電原因尚無確切資訊。

桑傑士說道：「我們仍然沒有關於停電原因的確切資訊…最好不要臆測，我們會知道原因的，我們不會排除任何假設。」

葡萄牙電網營運商國家能源網絡公司（REN）指出，今天的大停電影響「整個伊比利半島及法國部分地區」。

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西班牙媒體報導，當地時間剛過中午，國內多個地區大規模停電，位於首都馬德里（Madrid）的西班牙國會、全國各地的地鐵站一片漆黑。

歐洲航管組織（Eurocontrol）稍早表示，大停電擾亂空中交通，影響往返馬德里、巴塞隆納（Barcelona）及葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的航班。（譯者：陳彥鈞）1140429

#法國
#西班牙
#桑傑士
#停電
#葡萄牙
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