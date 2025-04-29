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伊比利半島陷漆黑 供電突降、西班牙法國電網中斷導致

2025/4/29 08:28（4/29 08:35 更新）
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西班牙停電，民眾持手電筒在路上行走。（路透社）
西班牙停電，民眾持手電筒在路上行走。（路透社）
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（中央社馬德里28日綜合外電報導）伊比利半島（Iberian Peninsula）今天發生大規模停電，西班牙電網營運商REE指出是因為電力供應突然大幅下滑，導致西班牙和法國之間的輸電網路連結中斷。

路透社報導，能源部今晚表示，格林威治時間10時33分左右電網在5秒內少掉了15GW（Gigawatt，百萬瓩）發電量，但並未解釋喪失電力的原因。

REE系統營運主管普利艾托（Eduardo Prieto）告訴媒體，這次供電停頓規模超出歐洲系統設計承受範圍，導致西、法電網連結中斷，進而拖垮西國電網。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）對全國演說時表示，REE人員尚未發現今早大規模斷電的根本原因，也不排除任何假設。

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這場持續了好幾個小時的停電，在西班牙和葡萄牙引發嚴重混亂。

總理表示，在今天結束前，西班牙全國近半的電力供應已恢復，馬德里（Madrid）重新亮起了燈火。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140429

#歐洲
#西班牙
#桑傑士
#停電
#葡萄牙
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