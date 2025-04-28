西班牙葡萄牙大停電首都也遭殃 地鐵通訊金融服務大亂[影]

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（中央社巴塞隆納28日綜合外電報導）西班牙和葡萄牙今天發生大規模停電，包括兩國首都馬德里、里斯本都無電可用，導致地鐵、電話線路、交通號誌及ATM機器中斷服務。

美聯社報導，西葡發生大規模停電實屬罕見。西班牙電網公司（Red Eléctrica）表示，這起事故影響伊比利半島（Iberian Peninsula），目前還在評估狀況。

西班牙及葡萄牙人口合計逾5000萬，目前還不清楚有多少人受影響。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，當地時間剛過中午，西班牙多個地區大規模停電，導致公司編輯室、位於馬德里（Madrid）的西班牙國會、全國各地的地鐵站一片漆黑。

影片來源：RTVE Noticias

圖為當地警察28日在停電期間指揮交通。（法新社）

幾小時後，西班牙電網營運商表示，正在伊比利半島北部和南部進行復電作業，這將有助於逐步恢復全國供電。

在人口約1060萬的葡萄牙，停電影響首都里斯本（Lisbon）及其周邊地區，以及葡國北部和南部地區。

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葡萄牙政府一名官員向國家通訊社路沙新聞社（Lusa）表示，這起停電事故的問題似乎源於境外。

法新社報導，除了西葡，法國南部部分地區今天也發生停電。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140428

葡萄牙首都里斯本28日停電導致地鐵停止運行，民眾試圖擠上公車。 （美聯社）

網球錦標賽馬德里公開賽28日因停電被迫暫停。（美聯社）