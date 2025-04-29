西班牙大停電全國癱瘓 馬德里街頭開末日派對野餐跳舞

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（中央社記者胡家綺馬德里29日專電）西班牙昨天發生史上最嚴重大停電，交通、通訊、網路全面癱瘓，商業活動喊停，超市搶購一空，馬德里街頭宛如末日電影，但有樂天民眾開起露天派對，令國外遊客嘖嘖稱奇。

根據西班牙「國家報」（El País），西班牙28日發生的大規模停電，波及範圍、影響人數，都是西班牙史上最嚴重的停電事件。

大停電自中午12時33分起陸續在全國各地發生，當時記者剛好在馬德里的捷運站月台等車，突然間電燈全滅、緊急照明亮起，只好出站走路回家，但也慶幸錯過前一班車，不然就要受困車廂了。

回家路上，紅綠燈全部熄滅，交通警察已出動，在遊客如織、車水馬龍的格蘭大道（Gran Víá）指揮交通，街上滿是行人。沿路經過的餐廳和店家裡頭一片漆黑，肉鋪和糕餅店的展示櫃上空無一物，只剩服務人員站在門口發呆。

有位服飾店老闆娘從店裡探出頭苦笑說：「這好像殭屍電影中的世界末日場景」，搭配街頭因為清潔隊員剛結束罷工、尚未清運完畢的垃圾山，馬德里宛如一座末日之城。

有路人討論著：「這是川普、還是蒲亭（Vladimir Putin）的計謀？」

當記者回到家，公寓鄰居們已聚集在門口交換情報，大叔里卡多（Ricardo）派他女兒去買收音機，記者也趕緊從COVID-19疫情時就備好的「緊急避難包」中挖出「手搖式收音機」聽卡迪納塞電台（Cadena Ser）的新聞廣播，試圖掌握資訊。

根據廣播，除了馬德里捷運喊停、只剩下公車運行外，全國交通首當其衝，班機大亂、火車停駛，許多民眾回不了家。電台不斷向聽眾宣導，高速公路塞車嚴重，請駕駛人盡量不要上路。

記者下午出門時，大馬路的十字路口有志工指揮交通，公車站牌雖然大排長龍，但秩序一片良好。

坐在長椅上乘涼的3位老太太告訴中央社，西班牙從來沒有發生過這麼嚴重、歷時這麼久的大停電，她們最擔心的是電話和網路都不通，「無法和家人聯繫」。

金融與商業活動幾乎全面喊停，由於刷卡機不能運作，雜貨店和酒吧只收現金。唯一生意強強滾的是備有緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市（Mercadona），店裡店外都是人山人海，水、麵包、罐頭被搶購一空，結帳人潮回堵到貨架空間。

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，商店只收現金。唯一生意強強滾的是配備緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市，店裡店外都人山人海，圖中的麵包貨架已被搶購一空。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月29日

既然沒電也沒網路，不能工作也無法上課，樂天的馬德里人索性再度發揮他們的幽默感，在街頭和廣場開起露天派對，形成一股「反差奇景」。

市中心錢貝里社區（Chamberí）的梅爾卡多納超市門外，有一台電動車將車窗拉下，高分貝播放新聞廣播，一旁約有200名年輕民眾或站或坐，手裡拿著啤酒和零食，時而鼓噪、時而歡呼，許多人拿出手機記錄這難得一見的景象。

奧拉維德廣場上（Plaza de Olavide）聚集了比平時多上數倍的人潮，當地民眾和外國遊客都在廣場上席地野餐，偷偷享受平時在馬德里不合法的「戶外群聚飲酒活動」（Botellón），許多人就著日光閱讀、有人畫畫、有人玩賓果、也有三五好友玩桌遊。

這場露天派對越晚越嗨，有人放音樂跳舞、陌生人搭肩成為人龍在廣場上穿梭，把大停電玩成一場「音樂祭」，有東歐來的遊客高聲喊說：「西班牙的世界末日好讚！」

13歲的小弟李昂（León）生意頭腦動得快，在廣場賣起冰涼的檸檬水，一杯50分歐元（約新台幣18元）。他對中央社表示，既然在學校和在家都沒事做，這裡人潮這麼多，「那就來賺點零用錢」，一旁的太太聽了直稱他未來絕對是個創業家。

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，馬德里市中心奧拉維德廣場上人潮洶湧，13歲的小弟李昂頭腦動得快，趁機來廣場賣冰涼檸檬水「賺點零用錢」。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月29日

晚上9時30分左右，記者的住家社區陸續復電，街坊鄰居歡聲雷動；但是記者家中直到11點30分才來電，整整失去網路11個小時。

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根據國家報（El País）報導，截止今天早上6時，西班牙已經恢復99%的供電，但這場破天荒的大停電造成約3萬5000名旅客受困火車上、344班班機取消；馬德里捷運今天未能恢復營運、巴塞隆納捷運部分線路恢復行駛；許多地區學校今天持續停課。

直到此刻，西班牙政府僅指出停電是因西班牙和法國間輸電網路連結中斷所造成，但尚未釐清與說明主要原因，全國各行各業與運輸系統都還需要時間從全面癱瘓中恢復正常運作，經濟損失也尚待評估。（編輯：韋樞）1140429

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，馬德里街頭景象宛如末日電影，街上的餐廳和店家一片漆黑，商業活動幾乎全面喊停，只剩服務人員在門口發呆聊天。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月29日