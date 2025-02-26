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智利大停電進緊急狀態 銅產區斷電衝擊全球市場

2025/2/26 13:02（2/26 13:14 更新）
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智利聖地牙哥民眾在餐廳用餐到一半陷入黑暗。（路透社）
智利聖地牙哥民眾在餐廳用餐到一半陷入黑暗。（路透社）
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（中央社聖地牙哥25日綜合外電報導）智利今天發生罕見大規模停電，包括首都聖地牙哥陷入一片黑暗，政府宣布進入緊急狀態，大多數地區實施宵禁。智利北部主要銅礦區也受斷電影響，衝擊全球金屬市場。

綜合路透社與法新社報導，智利下午3時16分開始停電，數小時後夜幕降臨，智利政府宣布進入緊急狀態，並從晚上10時到次日清晨6時實施宵禁，範圍從北部阿里卡（Arica）地區到南部湖大區（Los Lagos）。

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）表示，此次廣泛停電是智利北部輸配電線故障引起，已排除網路攻擊可能性。

路透社目擊者表示，這是智利多年來最大規模停電，首都聖地牙哥（Santiago）的路燈熄滅，城內各地響起緊急車輛的警報聲。聖地牙哥地鐵被迫關閉，陷在列車上的乘客通通疏散。

智利國家電力協調會（CEN）主席奧梅多（Juan Carlos Olmedo）表示，截至今晚10時，大約電網需求的1/4恢復運作，明天上午可望完全復電。

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智利是世界最大銅礦生產國。這次停電影響範圍，從採礦密集的北部地區，到智利大部分人口居住的中部和南部地區，主要銅礦場的營運也受影響。

知情人士告訴路透社，全球最大銅礦場埃斯孔迪達（Escondida）無電可用。智利國營銅礦公司（Codelco）則表示，旗下所有礦場都受到影響。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140226

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