日本埼玉天坑事故 時隔3個月搬出卡車司機遺體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，74歲的男性卡車司機失聯。事隔3個月，埼玉縣政府今天宣布，在事故現場的下水道管道內搬出一具遺體，已經確認為先前失蹤的卡車司機。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，天坑事故發生至今已經過去3個月。消防部門昨天調查時，在遺留於下水道管道內的駕駛座中發現了疑似人體的影像，認為可能是失蹤的卡車司機，表示將迅速展開行動。

相關單位2月6日進行搜救。（共同社）

消防單位昨天清晨開始調查下水道管道內的硫化氫濃度與污水水位，判斷是否具備安全展開救援的條件，這是事發後首次有人員進入下水道管道內。結果判斷引發二次災害的風險較低，因此今天清晨正式展開行動。

今天清晨4時20分左右，背負氧氣瓶的消防隊員朝下水道管內前進。埼玉縣政府隨後宣布，「透過此次救援行動，成功搬出疑為駕駛的男性，確認他處於社會死狀態（不經由醫師診斷，單從身體就能判斷出的死亡狀態）」。上午8時10分左右，運送遺體的車輛出發前往草加警察署。

埼玉縣方面表示，接下來將把駕駛座部分吊起，正式進入災後修復階段。

回顧整起事故，1月28日上午9時50分，消防單位接獲「有車輛掉落坑內」的通報後趕赴現場，發現一輛2噸卡車以車頭朝下的方向掉落坑內。救援人員垂降進入坑內確認男性卡車駕駛受困駕駛座，此時駕駛還能與人對話。

不過，駕駛座的門因為陷入土砂無法開啟，救援人員嘗試從駕駛座後方施救，但因為坑內發生土石崩落，造成兩名救援人員受傷，暫停救援工作。救援人員考量如果繼續救援，救援人員跟受困駕駛都可能遭活埋，因此決定嘗試將整輛卡車吊掛出坑內來救助受困駕駛，但過程並不順利。

隨後坑內開始進水，受困駕駛所在的駕駛座泡在水中，駕駛從1月28日中午過後就失去聯繫。1月29日凌晨，救援隊終於使用鋼索將卡車吊起，但車斗與駕駛座已經分離，駕駛座仍留在坑中。

調查後發現，出現天坑的原因是直徑4.75公尺的下水道管出現破損，導致路基被掏空，引發塌陷。這起事故隨後引發雨水管破裂，導致河水倒灌。此外，附近地面沒辦法承受救援重機具的重量，事故現場又出現新的塌陷，使得救援更加困難。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2月上旬，搜救人員在塌陷地點下游約30公尺的下水道管內發現駕駛座，為了確保搜救路線，決定從正上方與斜向兩個方向進行挖掘，也要設置一條長70公尺的旁通管，引導污水繞行。

不過，由於仍有一定的水量持續流入現場，加上管內飄散高濃度有毒氣體硫化氫，在救援同時必須持續通風，為了避免二次災害，行動相當審慎。埼玉縣政府當時就判斷，搶救時間可能需要3個月。（編輯：唐聲揚）1140502