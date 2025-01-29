日本埼玉天坑重啟救援 駕駛受困逾30小時生死未卜

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本埼玉縣八潮市一處路口昨天出現「天坑」造成一輛卡車掉落，駕駛受困至今已逾30小時生死未卜。一度因坑內土石崩落及積水中斷的救援工作已在今天下午重啟，盼盡速救出駕駛。

八潮市一處道路昨天出現路面塌陷形成的「天坑」，除造成卡車駕駛受困生死未卜及約200個家戶被發布避難勸告外，為避免污水噴出，縣府今天也急籲約120萬人節制用水，「天坑」意外影響逐漸擴大。

日本TBS電視台報導，今天凌晨起中斷約13小時的救援工作，已在今天下午接近4時重啟，目前受困駕駛狀況不明，生死未卜。

日本放送協會（NHK）報導，「天坑」救援行動如此困難主要有兩個理由，一個是有塌陷面積逐漸擴大等二次災害發生的風險，另一個則是坑內湧現積水。

根據NHK整理，這起「天坑」意外發生及救援的時間軸如下：

●1月28日上午9時50分

消防單位接獲「有車輛掉落坑內」的通報後趕赴現場，發現卡車以車頭朝下的方向掉落坑內。

救援人員垂降進入坑內確認男性卡車駕駛受困駕駛座，此時駕駛還能與人對話。

不過，駕駛座的門因為陷入土砂無法開啟，救援人員嘗試從駕駛座後方施救，但因為坑內發生土石崩落，造成兩名救援人員因掉落土石受傷，暫停救援工作。

救援人員考量如果在土石崩落情況下繼續救援，救援人員跟受困駕駛都可能遭活埋，因此決定嘗試將整輛卡車吊掛出坑內來救助受困駕駛。

●1月28日下午4時

救援人員出動兩台建築用起重機試圖吊掛卡車，但過程並不順利。

●1月28日晚間7時過後

救援人員更換另外兩台大型起重機進行吊掛作業。

●1月28日晚間8時

救援人員將兩座起重機分別用鋼索連接卡車的後車斗與車頭處，試圖將卡車吊掛出坑內。不過，就在作業開始後約30分鐘的晚間8時30分過後，連接車頭駕駛座側的鋼索斷裂。

●1月28日晚間10時

救援人員展開第2度吊掛作業，他們在邊留意坑內土石崩落同時，慢慢地進行卡車吊掛作業。

●1月29日凌晨1時過後

原先的「天坑」附近又發生路面塌陷，形成另一個「天坑」，並導致附近餐飲店招牌傾倒、電線桿陷入坑內等，救援作業再度被迫中斷。

●1月29日接近凌晨3時

雖然此時將卡車後車斗吊掛出來，但受困駕駛所在的車頭仍留在坑內。駕駛座所在位置之後泡在流入的水中，造成救援工作進展困難。

消防人員表示，從1月28日中午過後就無法與受困駕駛對話，他們將在進行坑內排水作業後繼續救援。

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●1月29日下午

東京消防廳與埼玉市消防局都前來馳援，並使用無人機進入坑內拍攝，在確認內部狀況後繼續救援工作。（譯者：黃名璽）1140129