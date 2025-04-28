溫哥華汽車衝撞至少11死 嫌犯有精神病史排除恐攻

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（中央社溫哥華27日綜合外電報導）加拿大警方今天指出，西部溫哥華巿昨晚發生有精神病史男性駕駛運動休旅車（SUV）衝撞菲律賓人社區節慶活動人群事件，至少造成11人喪生，並表示本案沒有恐怖主義相關證據。

路透社報導，警方昨晚在案發現場逮捕一名30歲溫哥華男性，表示他有向心理健康機構就診的病史。

溫哥華（Vancouver）代理警察局長拉伊（Steve Rai）今天在記者會中告訴記者，有數十人受傷，有些人傷勢嚴重，並且示警死亡人數未來幾天、未來幾週內恐將上升。

當地官員與省和聯邦當局致力提供支持服務同時，有超過100名警察投入調查行動。全球各地紛紛對事件表達哀悼和支持之意。

昨晚這起攻擊於28日的加拿大聯邦大選前兩天發生，總理卡尼（Mark Carney）的發言人表示，他今天將會前往溫哥華。

卡尼今早推遲競選活動，後來恢復。他在聲明中向加拿大菲律賓人社群致哀說：「我和所有加拿大人與你們同感哀慟，我知道加拿大人與你們團結一致。」

事發超過12小時後，警方對這起節慶攻擊的動機仍然沒有頭緒。拉伊說：「沒有針對這項活動或是對這個菲律賓人社區的已知威脅。」

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目擊者表示，嫌犯被參與活動的民眾抓到。警方表示，傷者被送到多家醫院救治。

這起事件昨晚8時剛過不久發生在溫哥華日落區（Sunset neighborhood），菲律賓人社群當時正在舉行拉普拉普日（Lapu Lapu Day）街區派對活動。日落區以擁有為數眾多亞裔人口著稱。（譯者：何宏儒）1140428