溫哥華汽車衝撞慶典民眾已知9死 警方：非恐攻

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（中央社溫哥華27日綜合外電報導）加拿大警方表示，西部城市溫哥華（Vancouver）昨天傳出一輛汽車衝撞正在參加菲律賓街頭慶典的群眾，已知造成至少9死、一些人受傷，目前已逮捕一名30歲溫哥華男子。

溫哥華警察今天在社群媒體X發文表示：「目前，我們確信這起事件並非恐怖攻擊」，「截至目前我們確認已有9人死於這起事故。」

路透社報導，加拿大警方稍早指出，他們正在調查一樁起重大傷亡事故，並在現場逮捕一名30歲溫哥華男子。

這起事故發生在昨晚8時過後不久，地點接近東41大道和弗雷澤街口，當時正在舉行紀念菲律賓民族英雄的拉普拉普日（Lapu Lapu Day）封街派對。

加拿大警方在午夜記者會中表示，他們已掌握這名嫌疑犯身分，但沒有進一步說明；這名男子最初在案發現場被民眾制伏。

另據法新社報導，這場慶典旨在紀念16世紀一名菲律賓反殖民領袖，今年正好碰上加拿大大選前的週末。

警方發言人告訴現場記者，這名駕駛是「單獨犯案」，警方已掌握此人身分。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他對這起「可怕的事件」感到「極度悲痛」，他在X發文寫道：「我向死者和傷者的親友、菲裔加拿大人社群，以及溫哥華所有人致上最深的哀悼與慰問。」

經法新社查證和確認的網路影片顯示，一輛引擎蓋受損的黑色SUV停在碎片散落滿地的街道上，距離正在照料倒地民眾的急救人員僅數公尺遠。

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加拿大卑詩省（British Columbia）省長尹大衛（David Eby）表示，這項消息讓他感到「震驚和心碎」。

溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）則說，「在這個極其艱難的時刻，我們的心與所有受影響的人，以及在溫哥華的菲律賓社群同在」。（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1140427