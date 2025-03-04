德國汽車撞人群釀2死11傷 蕭茲：無法容忍暴力行為

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（中央社德國曼罕3日綜合外電報導）德國當局表示，西南部曼罕市（Mannheim）今天發生汽車衝撞人群事件，造成至少兩人死亡、11人受傷，已在現場逮捕1名40歲的德國籍嫌犯。

綜合法新社和路透社報導，1輛汽車衝入行人購物區後，武裝警察封鎖並疏散曼罕市中心。當局表示，正在調查「肇事者的動機」。

去年12月以來，德國其他城市已發生兩起汽車衝撞攻擊，造成8人死亡。去年5月，曼罕市曾發生一起針對反伊斯蘭集會的持刀攻擊，導致1名警察死亡、5人受傷。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天譴責這起攻擊事件，表示「再次為無意義暴力行為的受害者家屬哀悼，並為傷者祈禱。我們不能容忍這樣的事情」。

安全是上個月德國大選的主要議題，最終由中間偏右的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）在梅爾茨（Friedrich Merz）領導下獲勝。

梅爾茨在社群平台X上寫道，這起事件「讓我們深刻反思：我們必須竭盡所能防止此類犯罪…德國必須再次成為安全的國家。」

肇事駕駛今天衝進設有嘉年華市集的行人區，市集裡有數十個食物攤位、遊樂設施和遊戲區。

曼罕市首席檢察官施勒斯勒（Romeo Schluessler）表示，他似乎並無政治或宗教動機，但有理由相信他心理狀態不佳。

檢方已對這名來自鄰近萊茵－法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的40歲男子展開調查，指控他犯下兩項謀殺罪及多項謀殺未遂罪。

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這名犯嫌在攻擊後用空包彈槍企圖飲彈自盡，因此尚未接受訊問，必須接受治療。

檢察官表示，這名犯嫌是1名獨居的園林設計師，他們目前正在調查他的住處以尋找線索。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140304