加拿大近7年第4起汽車襲擊 溫哥華衝撞事件11死震驚居民

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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）加拿大溫哥華汽車衝撞事件至少造成11人死，最小死者年僅5歲，這是加拿大7年內第4起以車輛作為大規模殺人武器的事件。居民對事件感到震驚哀傷，有目擊者稱，事發現場宛如戰場般可怕。

溫哥華當地時間週六晚間約8時，男子Kai-Ji Adam Lo駕駛一輛黑色奧迪SUV撞向參加菲律賓文化節拉普拉普日（the Lapu Lapu Day）慶祝活動的人群。

溫哥華警方證實，目前已知11人死亡，數十人受傷。嫌犯有精神健康問題，排除恐怖襲擊的可能性。

記者今天走訪溫哥華東區的菲沙街（Fraser Street）和第43大道（43rd Avenue）的事發現場，附近路段依然被警方拉起封鎖線，人車均不得入內。但有不少民眾主動帶著鮮花或卡片放在不同的路口，表達深深哀悼之意，稱「同悲不捨」、「美好社區不應承受如此傷害」。

有目擊者表示，當時看到肇事車輛緩慢駛過路障後，突然加速衝向人群，被撞的人體飛得比現場美食餐車還高，硬生生落地。

人在事發現場的Ysa回憶，「當時就像一個戰場般可怕，聽到警笛聲、尖叫聲，看到大批警察、民眾慌亂奔跑，真的觸目驚心。」

當天參加活動的Randyll感到震驚，他和家人前腳離開不久，沒想到後來發生慘劇，對於一向祥和的溫哥華和美好的社區來說，都是致命的打擊。

事發社區雖有不少菲律賓裔，也有不少華裔居民。出生在溫哥華的華裔二代Gavin認為市政當局和警方太疏忽了，因為現在的社會已不再像過去那樣單純，如果有大型活動，應該要在現場配置卡車攔路，不能僅設置簡易木製路障。

溫哥華警察局代理局長拉伊（Steve Rai）今天在記者會上說，「這是溫哥華歷史上最黑暗的一天。」他也解釋，之前做過風險評估，認為不需要動用更多警力和卡車等配備，是因為「它是一個適合親子的文化節慶活動，不想在每個溫哥華活動，都把所有人關起來。」

但經此教訓，溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）下令全面檢討關於活動安全預防的規則，以確保未來不會發生類似悲劇。

由於嫌犯有精神病史，也是警方口中的「熟悉人物」，不少民眾批評是司法制度鬆散，常常「抓了就放」，同時對精神病患者治療資源不足夠所衍生的後果。

卑詩省長尹大衛（David Eby）表示，肇事者的動機和心理狀態還在調查中，省府將確保增加資源給執法和醫療單位。

駐溫哥華經濟文化辦事處在第一時間就追蹤是否有台僑受到傷害，也向菲律賓駐溫哥華總領館表達慰問。處長劉立欣表示，目前暫時未收到僑胞受傷害的消息，希望大家都平安，並向罹難者家屬致哀，也祝願傷者早日康復。

這是加拿大近7年來第4起以汽車作為致命武器的襲擊事件。

2023年2月，魁北克一名男子駕駛一輛公車撞向蒙特婁地區的一間托兒所，導致兒童2死6傷的慘劇，該男子有精神病史。

2021年6月，安省倫敦市一個穆斯林4人家庭在散步時，被一輛小型貨車撞死，法官裁定事件屬恐怖主義行為。

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2018年4月，一名25歲男子駕駛一輛貨車在多倫多市區衝撞行人，造成11人死亡。

加拿大勞瑞爾大學（Wilfrid Laurier University）公共安全及執法學教授馬格諾斯 （Jennifer Magnus）對越來越多車輛襲擊事件感到憂慮。她說：「這對有動機的人來說是一種有效的傷害策略，因為它不需要經過任何特殊訓練，隨手便可得車輛，無論是自家的還是租的，就能成為對付無辜民眾的武器。」（編輯：陳慧萍）1140428

儘管事發已過24小時，但慘劇現場仍被警方拉起封鎖線，人車不得入內。專家憂慮以車輛作為殺人武器事件頻發。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年4月28日

溫哥華發生汽車衝撞慘劇，民眾感到震驚，紛紛向警方詢問最新的情況，也期盼未來不再有類似悲劇。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年4月28日

事發現場的多個路口都成了小小的悼念地，許多民眾放了鮮花、卡片、蠟燭，表達最深的哀悼和慰問。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年4月28日